Nacieron un 12 de noviembre: Sor Juana Inés de la Cruz, Rodin, Alirio Díaz, Grace Kelly, Nadia Comăneci, Sammy Sosa, Anne Hathaway y Charles Milles Manson

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como sor Juana Inés de la Cruz (San Miguel Nepantla, 12 de noviembre de 1651 – México, 17 de abril de 1695) fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de «el Fénix de América», «la Décima Musa» o «la Décima Musa mexicana».

François-Auguste-René Rodin (París, 12 de noviembre de 1840-Meudon, 17 de noviembre de 1917)1 fue un escultor francés contemporáneo del Impresionismo, y considerado como un artista importante, a tal punto de entenderse que es uno de los «padres de la escultura moderna».

Procedente del academicismo de la escuela escultórica neoclásica, no sólo fue el escultor encargado de poner fin a más de dos siglos de búsqueda de la mimesis en las artes tridimensionales, sino que además dio un nuevo rumbo a la concepción del monumento y la escultura pública. Debido a esto, Rodin ha sido denominado en la historia del arte como «el primer escultor moderno».

Alirio Díaz (Nació el 12 de noviembre de 1923 en Caserío La Candelaria, cercana a la ciudad de Carora, Estado Lara, en Venezuela), fue un destacado guitarrista clásico y músico venezolano, considerado unos de los mejores guitarristas clásicos en vida.

Grace Patricia Kelly (Filadelfia, Estados Unidos, 12 de noviembre de 1929-Mónaco, 14 de septiembre de 1982) fue una actriz de cine estadounidense ganadora de un premio Óscar, que terminó convirtiéndose en Princesa de Mónaco. Tras comenzar su carrera de actriz en 1948, tres años después debutó en el cine con la película Catorce horas y al cabo de dos años, en 1953, con el estreno de Mogambo, se convirtió en una estrella de Hollywood y llegó a registrar un total de 11 filmes. Con sus interpretaciones, reunió varias nominaciones a los Globos de Oro y los Premios de la Academia e incluso llegó a ganar un Óscar a la mejor actriz por su papel en la película The Country Girl. Cuando Grace se encontraba en la cima de su carrera, se retiró con tan sólo 26 años para casarse con el Príncipe Raniero de Mónaco con quien tuvieron tres hijos: Carolina, Alberto y Estefanía.

Como princesa de Mónaco, logró que el principado se revitalizara, aumentando el número de turistas y de dinero, lo que hizo recuperar la economía monegasca. Además, en su rol de presidenta de la Cruz Roja, promovió una gala benéfica que obtuvo mucha relevancia y ayudó a la mejora del hospital así como de otras infraestructuras hospitalarias de Mónaco.

Grace Kelly tiene un estrella propia en el Paseo de la Fama de Hollywood, situada en el 6329 de Hollywood Boulevard.

Por su carrera cinematográfica, anterior a convertirse en princesa de Mónaco, está considerada como uno de los mitos de la industria y una de las divas más reconocidas de la historia del cine.

Charles Milles Manson (Cincinnati, Ohio, 12 de noviembre de 1934)1 es un famoso criminal y músico estadounidense. Conocido por liderar lo que se conoció como la Familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. En 1971 fue declarado culpable de conspiración por cometer los asesinatos de siete personas: la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas en la casa de Tate, en Beverly Hills y al día siguiente, una pareja casada, Leno y Rosemary LaBianca; todo llevado a cabo por los miembros del grupo en instrucción de Manson. Sus seguidores también asesinaron a varias otras personas en otros momentos y lugares, y Manson también fue declarado culpable de dos de estos otros asesinatos. Los asesinatos de Gary Hinman y Donald «Shorty» Shea.

Manson, creía en lo que él mismo llamó «Helter Skelter», un término que tomó de la canción del mismo nombre de la banda The Beatles. Manson, interpretó la canción diciendo que «Helter Skelter» era una guerra racial entre negros y blancos que, según él, se avecinaba. El título de la canción apareció mal escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. Él creyó que los asesinatos podrían ayudar a precipitar la guerra. Desde el comienzo de su notoriedad, una cultura pop surgió a su alrededor en la que en última instancia se convirtió en un emblema de la locura, la violencia y lo macabro. El término «Helter Skelter» fue utilizado más adelante por el fiscal del juicio de Manson, Vincent Bugliosi, como el título de un libro que él escribió sobre los asesinatos de Manson.

En el momento en que La Familia comenzó a formarse, Manson era un ex convicto, que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos. Antes de los asesinatos, fue un cantante al margen de la industria musical de Los Ángeles, principalmente a través de una asociación casual con Dennis Wilson, el baterista y co-fundador de The Beach Boys. Después de que Manson fue acusado de los delitos de los que fue condenado posteriormente, grabaciones de canciones escritas e interpretadas por él, fueron publicadas comercialmente. Varios músicos se han inspirado en Manson para componer canciones, como otros han hecho versiones de las canciones de Manson, entre ellos Guns N’ Roses, White Zombie, Devendra Banhart, System of a Down, Scars on Broadway y Marilyn Manson.

Manson fue sentenciado a muerte, pero la decisión fue conmutada automáticamente a cadena perpetua cuando una decisión en 1972 por la Corte Suprema de California, eliminó temporalmente la pena de muerte en el estado.Actualmente, Manson está encarcelado en la prisión estatal de Corcoran en Corcoran, California.

Nadia Elena Comăneci (/ko.mə’neʧʲ/) (Oneşti, Rumania, 12 de noviembre de 1961) es una ex gimnasta rumana.

Fue una de las primeras atletas entrenadas por Béla Károlyi. Deportivamente, conquistó nueve medallas olímpicas de las cuales cinco fueron de oro. Además fue la primera gimnasta que obtuvo una calificación de diez puntos (calificación perfecta) en una competición olímpica de gimnasia artística. También obtuvo cuatro medallas del Campeonato Mundial y doce del Campeonato Europeo. Al lado de la rusa Svetlana Khorkina, Nadia ostenta el título de tricampeona del concurso completo individual del Campeonato Europeo, además de ser bicampeona olímpica de barra de equilibrio. En campeonatos nacionales, ella fue pentacampeona del concurso completo individual.

Desde su retiro, Comăneci continuó involucrada en el deporte: ahora es miembro de algunas asociaciones y federaciones, además es fundadora de una institución filantrópica y colabora con otras instituciones similares, tanto en Rumania como en los Estados Unidos. También es colaboradora de la revista International Gymnast junto con su marido el también ex gimnasta Bart Conner. Por sus calificaciones y logros, es considerada una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos. Tras huir del régimen comunista de Rumania, se estableció en los Estados Unidos y se convirtió en ciudadana estadounidense. Allí tuvo a su primer y único hijo, Dylan, abrió un gimnasio y una empresa de equipamentos gimnásticos que además produce una línea de ropa.

Fue condecorada dos veces con la Orden Olímpica, la primera vez se convirtió en la atleta más joven en recibir la distinción; fue nombrada como una de las cien mujeres más importantes del siglo XX; desde 1993 forma parte del International Gymnastics Hall of Fame; fue nombrada por el líder comunista rumano Nicolae Ceauşescu «héroe del trabajo socialista», también fue elegida, en Rumania, atleta más importante del país en una votación celebrada en 2006. En 2007, fue elegida por el público como la celebridad más confiable del país; Mundo Desportivo la eligió como la mejor atleta del siglo XX y recibió de la Academia de Récords Mundiales, el título del récord mundial en su deporte.

Samuel Kelvin Peralta Sosa (nacido el 12 de noviembre de 1968 en Consuelo) es un ex jardinero derecho dominicano que jugó en las Grandes Ligas de Béisbol. El es mejor conocido como Sammy Sosa.

La carrera de Sosa en las ligas mayores inició con los Rangers de Texas en 1989, siendo firmado por estos como amateur en 1985. Después de una temporada con los Medias Blancas de Chicago, Sosa se convirtió en miembro de los Cachorros de Chicago en 1992 y posteriormente se convirtió en uno de los mejores bateadores de la liga. En 1998, Sosa y Mark McGwire alcanzaron fama internacional por su destreza en dar jonrones de alto impacto en la búsqueda de superar récord de Roger Maris. Aunque uno de los favoritos, Sosa cayó en desgracia en Chicago después de haber sido descubierto utilizando un bate con corcho en un juego de 2003 y luego dejó el equipo durante el partido final de la temporada 2004. Sosa terminó su carrera con breves intervenciones con los Orioles de Baltimore y los Rangers de Texas.1 Con los Rangers, Sosa bateó su jonrón número 600 para convertirse en el quinto jugador en la historia de Grandes Ligas en llegar a la hazaña. También es el líder de jonrones de todos los tiempos entre los jugadores de Grandes Ligas nacidos fuera de Estados Unidos. Por otra parte, Sosa es uno de los dos únicos jugadores de la Liga Nacional en llegar a 160 carreras impulsadas, hazaña que hizo en 2001. El otro jugador de los Cachorros y campeón de carreras impulsadas fue Hack Wilson en 1930, temporada en la que bateó para 191 carreras impulsadas. Sosa es el único jugador en haber conectado 60 o más jonrones en una temporada en tres ocasiones.

Anne Jacqueline Hathaway (n. Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, 12 de noviembre de 1982) es una actriz estadounidense.

Su estilo de actuación ha sido comparado con Judy Garland y Audrey Hepburn.1 Hathaway cita a Hepburn como una de sus actrices favoritas2 y a Meryl Streep como un ídolo.3 La revista People la nombró como una de las grandes estrellas descubiertas en 20014 y apareció por primera vez en la lista de las 50 personas más bellas del mundo de dicha revista en 2006.5 Ganó el premio Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG a la Mejor actriz de reparto por su interpretación en Los miserables.

