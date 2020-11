Cuatro heridos dejó ataque con cuchillo cerca de la Casa Blanca este 4-N

noviembre 4, 2020 - 12:46 pm

La Policía de Washington D.C. comunicó que se produjo un apuñalamiento este miércoles 4 de noviembre, cerca de la Casa Blanca, dejando 4 heridos.

Los uniformados señalaron que están buscando a 3 sospechosos. Según medios locales, las víctimas son miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys (‘Chicos Orgullosos’, en inglés).

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife