¿Cuándo sabremos los resultados de las elecciones?

noviembre 4, 2020 - 12:48 am

El día de las elecciones en Estados Unidos por fin ha llegado. Naturalmente, muchos de ustedes se preguntan: ¿cuándo sabrá el mundo el resultado?

Desafortunadamente, nadie lo sabe con seguridad. Sabemos, sabemos, que has esperado tanto tiempo, y estás tratando de decidir si te quedas despierto toda la noche o te vas a la cama y esperas que haya una respuesta por la mañana. O el jueves. O el viernes, cuando muy tarde.

No podemos tomar esa decisión por ti, pero podemos darte algunas herramientas para ayudarte a pensar en la noche.

EL TIMES: Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio, con eñes y acentos.

Cuándo se cierran las urnas.

Las primeras se cierran en la Costa Este a las 7 p.m., hora local, y las últimas no lo hacen hasta después de las 12 a.m., hora del Este.

Aquí tienes una lista de cuándo cierran las urnas de cada estado, lo que generalmente significa que si alguien no ha votado, o no está en la fila para votar para entonces, se le ha acabado el tiempo.

Los estados comienzan a informar algunos de sus resultados tan pronto como cierran las urnas. Pero recuerda, no los reportan todos a la vez, por lo que podrías ver resultados sesgados cuando te desplazas por los canales de noticias o miras las páginas de resultados de The New York Times.

Cuándo se cuentan las boletas.

Especialmente este año, las cosas van un poco diferentes.

Maggie Astor, reportera de política del Times, escribió sobre la historia del recuento de votos aquí, tras la reciente afirmación del presidente Donald Trump de que las elecciones “deberían terminar el 3 de noviembre, no semanas después”. La afirmación, por cierto, no toma en cuenta los hechos históricos.

En realidad, escribió Astor, ningún estado reporta los resultados finales la noche de las elecciones, y no se espera legalmente que ningún estado lo haga.

Tradicionalmente, los medios de comunicación han proyectado los ganadores en base a conteos parciales, más sobre eso aquí.

Este año, la gran pregunta es si suficientes estados tendrán suficientes votos escrutados la noche de las elecciones como para contar con proyecciones precisas. Y dependiendo de los estados que sean, puede que no sepamos inmediatamente qué candidato ha alcanzado los 270 votos en el Colegio Electoral para ganar la presidencia. (Aquí puedes saber más sobre el Colegio Electoral).

Aquí está todo lo que quieres saber sobre cuándo se contarán los votos en los diferentes estados.

¿Cuánto demorará el escrutinio de votos?

Aquí tienes todos los datos, estado por estado, en inglés.

¿Qué hay sobre las matemáticas electorales?

Es complicado. El pódcast The Daily esta semana esbozó tres de los posibles escenarios, aunque hay muchos más que podrían hacer que la noche de las elecciones, y los días siguientes, sean más complicados.

“Nunca hemos tenido una elección como esta antes”, dijo Alex Burns, uno de los corresponsales de política nacional, al presentador Michael Barbaro. “Es posible que tengamos estas expectativas y que se vean totalmente destrozadas por lo que realmente suceda en la noche de las elecciones. Es posible que el conteo sea mucho más rápido, es posible que sea mucho más lento”.

Esos tres escenarios son los que Burns y Barbaro describen:

Joe Biden obtiene una victoria significativa en uno de los estados de la Costa Este que se espera que cuente sus votos más rápido. Si Biden gana en Florida, por ejemplo, eso es una señal de que el camino de Trump hacia la victoria puede ser difícil. “No hay muchos republicanos que crean que el presidente pueda ganar estas elecciones sin Florida”, dijo Burns.

El presidente Trump se mantiene en todos esos primeros estados importantes de la Costa Este. Eso indica una competencia reñida, lo que significa que todas las miradas se dirigen hacia el Medio Oeste.

El tercero es lo que Burns llama el escenario “Es un gran desastre y simplemente no sabemos nada”. Describe la incertidumbre prolongada: “Esto es Florida 2000 en varios estados a la vez”. En ese caso, los anuncios finales en varios estados clave se basarían en el conteo de las boletas de voto por correo, lo que podría tomar días.

Probablemente quieras matar el tiempo ahora mismo, entonces, ¿por qué no escuchas el episodio, en inglés? O revisa esta herramienta que hemos llamado Distractor de la elección, diseñada para distraerte de los asuntos electorales.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

NYT