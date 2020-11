Cristiano derrotó al covid-19, jugó y anotó doblete en 20 minutos (+Videos)

noviembre 1, 2020 - 4:17 pm

Cristiano Ronaldo volvió a ser de la partida con Juventus, luego de superar al coronavirus, que lo mantuvo aislado en su apartamento en Italia por varias semanas, y ayudó con dos tantos al triunfo 1-4.

Ronaldo, quién regresó a la titularidad de Juventus en el partido contra Speiza, en la Serie A de Italia, y quién entró en el minuto 55′ del segundo tiempo, tardó solo un par de minutos en anotar este primer gol al 59′. Aprovechó un gran pase en profundidad de Morata, regatea a Provedel y pone el 1-2.

Weak foot,what’s that?



Cristiano Ronaldo does not have a weak foot.🐐 pic.twitter.com/uhQhssT6po