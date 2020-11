COVID-19 : Mi Pareja esta contagiado ¿qué puedo hacer?

noviembre 9, 2020 - 10:23 am

Al leer el titulo puede que haya cruzado por tu cabeza múltiples dudas “¿debo quedarme a ayudarlo? ¿Tengo que abandonarlo por mi salud? ¿Si lo dejo qué pensará la sociedad de mi rol como pareja? ¿Si lo dejo qué pensará mi pareja sobre lo que prometimos “en la salud y en la enfermedad?” También están los que tiene una idea clara de que hacer en esa situación “Sin dudarlo me quedaría, después de todo es mi pareja” o “Sin dudarlo me alejaría hasta que todo pase, no sirve de nada que nos enfermemos los dos de COVID-19”.

Veamos que dice la OMS, testimonios reales y algunos portales de Internet sobre este tema de esta forma usted podrá sacar su propia conclusión.

Según el material de NASTAD (National Coalition of STD Directors) recomiendan que si tu prueba o la de tu pareja dio positivo para Corona-virus, ambos deben aislarse del mismo modo si no te encuentras infectado debes esperar un período de tiempo de 14 días y esperar si alguno de los síntomas se refleje en tu organismo de ser así debes prolongar tu aislamiento y buscar ayuda médica. En el mismo material unas de las preguntas más frecuentes era “Mi prueba para la COVID-19 y la de mi pareja dieron positivas. ¿Somos inmunes y es seguro tener sexo?” Seguramente es seguro ustedes tener relaciones sexuales siempre que sigan las recomendaciones de seguridad preventiva para protegerse.

Por otro lado si luego del período de 14 días no has presentando ningún síntoma el más recomendable es aislar a la persona infectada la web de Imagina. Ío aconseja lo siguiente:

Para la persona que está infectada de COVID-19:

Aislarlos en una habitación con ventilación exterior y mantener la puerta cerrada

Proveer un teléfono para comunicarse con los demás miembros de la casa, además de que es importante este paso para que no se sienta aislado del mundo exterior por completo ya que la salud mental también se ve afectada con el tema de Aislamiento

Colocar un balde de basura con tapa y bolsa en la habitación para poder tirar los residuos que este utilice

Si es posible proporcionarle un cuarto de baño individual, si no es posible, limpie bien el baño con lejía después de utilizarlo el enfermo

Para salir de la habitación, hacerlo con mascarilla quirúrgica(sin filtro) y mantener la distancia de seguridad de por lo menos un metro con el resto de los habitantes de la casa.

Para la persona que está cuidando:

La cuidadora deberá a ser la única y que no tenga factores de riesgo para contraer esta enfermedad

Utilizará mascarilla quirúrgica sin filtro

Se encargará del lavado de ropa y utensilios de comida y superficies de zonas comunes que haya tocado la persona infectada

Realizará un lavado riguroso de manos con agua y jabón o solución hidro-alcohólica.

Luego de que ya tomaste todas la previsiones es importante no dejar de lado la parte emocional en recopilamos una serie de testimonios parejas en Maracaibo Zulia que están adaptándose a esta nueva vida de cuarentena.

Por un lado esta una pareja de mayor edad que residencia en la ciudad el hombre al presentar los síntomas de COVID-19, la esposa tomo la decisión de aislarse ambos por un periodo de 40 días ella al ser personal de salud decidió consultar con un colega vía video llamada de esta forma el diagnóstico seria imparcial “Realmente estaba muy asustada porque ambos pasamos de los 60 años y él es hipertenso” Aseguró la profesional de la salud que por razones de seguridad decidió mantener su identidad oculta.

Por otro lado está el enfermero Intensivista que trabajaba arduamente por la salud de cada paciente en el Hospital Universitario de Maracaibo, “El cariño era tan grande que me prohibió ir a visitar ni una sola vez solo para que yo evitara contagiarme de Covid-19” aseguro su novia la cual decidió mantener su identidad oculta por seguridad “Cuando lo volví a ver ya estaba en la morgue”

Existen muchos testimonios en la ciudad, llegamos a la conclusión que el aislamiento entre parejas no era por decisión en muchas ocasiones. A veces era porque el infectado quería preservar la salud de su pareja, si tomas en cuenta todos los consejos anteriores al decidir quedarte a su lado ambos podrán salir airosos pero en caso de no querer arriesgarte no hay nada de qué preocuparse.

Es una situación demasiado difícil en la cual las parejas deben tomar rápidamente una decisión asertiva sobre que les conviene para que la amplitud del problema se minimice sin dejarse de lado.

Oriana Pereira / Pasante