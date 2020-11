Corte federal de EE. UU. rechazó la demanda por fraude de la campaña de Donald Trump contra Pensilvania

noviembre 27, 2020 - 6:10 pm

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó el intento del presidente Donald Trump, por reactivar una demanda con la que su campaña buscaba revertir la certificación en Pensilvania, bajo el argumento de un presunto fraude en los comicios presidenciales del 3 de noviembre.

En las elecciones se ha informado que Biden obtuvo el favor de 80 millones de estadounidenses y 306 votos del Colegio Electoral, contra los casi 74 millones de votos populares y 232 del Colegio Electoral obtenidos por Trump, aspirante a la reelección.

Ambos esperan ahora la votación del colegio electoral que tendrá lugar el 14 de diciembre, donde se prevé que se ratifique la victoria de Joe Biden.

El presidente Donald Trump ha desconocido el resultado alegando un “gigantesco fraude” presuntamente cometido en los estados donde la diferencia de votos fue más acotada, entre ellos Pensilvania. Hasta el momento, por falta de pruebas, todas las demandas judiciales han sido rechazadas por falta de mérito.

Los miembros de la corte confirmaron la decisión de un magistrado de primera instancia una semana atrás, rechazando una demanda que buscaba bloquear la certificación de los resultados por parte de las autoridades estatales, un paso necesario para que luego los “electores” de cada territorio voten formalmente por Biden el 14 de diciembre, oficializando de esa manera su victoria.

Otros estados clave donde el equipo legal de Trump no logró evitar la certificación de los resultados son Georgia, Nevada y Michigan, que lo hicieron durante la última semana. Wisconsin es el otro territorio que aún no lo ha hecho y donde los abogados del republicano han presentado demandas para intentar que no suceda.

El fallo de 21 páginas resalta que si bien Rudy Giuliani, abogado personal de Trump y de sus esfuerzos para socavar el resultado, ha alegado en público que se ha cometido fraude, no hace lo mismo en los juzgados, donde está bajo juramento.

“Calificar a una elección de injusta no significa que ese sea el caso. Para presentar cargos se necesitan acusaciones y evidencias concretas. Aquí no hay ninguna de las dos”, expresa un párrafo de la sentencia.

