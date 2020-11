Convite alerta que adultos mayores asumen «las peores cargas de la emergencia»

noviembre 2, 2020 - 1:12 pm

La directora de proyectos de la ONG Convite, Francelia Ruíz aseguró que la emergencia por covid-19 ha agudizado la situación de precariedad que viven los adultos mayores.

Denunció que existe un número significativo de personas mayores abandonadas en las entidades de atención. «Los ancianatos en Venezuela se han convertido en depósitos de seres humanos».

Alertó de posibles situaciones de desnutrición y falta de apoyo para el sector. «Se encuentran desasistidos por parte del Estado, pero además enfrentan la indiferencia de la sociedad», expresó.

«Su único ingreso probablemente es la pensión, es una pensión que no alcanza, no llega a 1$ (…) no pueden comprar los medicamentos que requieren para atender sus enfermedades y tampoco pueden comprar alimentos para subsistir», indicó.

Según la cifras manejadas por la organización, el 82% asegura que debe tomar algún tipo de medicamento, pero sólo alrededor del 2% dice tener posibilidad o facilidad para adquirirlos y un 37% lo logra con «mucha dificultad».

Ruíz advirtió sobre la necesidad de generar grupos de apoyo para acompañar a los abuelos e informó que a la fecha Convite adelanta programas de ayudas para beneficiar alrededor de 800 personas mayores.

Unión Radio