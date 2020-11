Conor McGregor regresará al octágono en enero contra Dustin Poirier

noviembre 19, 2020 - 7:09 pm

Revirtiendo su anuncio de retirada, la estrella irlandesa de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor anunció este jueves 19 de noviembre su regreso al octágono en enero para pelear de nuevo contra el estadounidense Dustin Poirier.

El combate de la UFC (Ultimate Fighting Championship), en la categoría de 155 libras (70,3 kilos), se celebrará el 23 de enero posiblemente en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según un reporte del sitio electrónico TheMacLife.com difundido en Twitter por el propio McGregor.

«Estoy muy agradecido de estar a punto de volver y hacer de nuevo lo que amo», dijo McGregor en el reporte.

«Llevo deseando esta nueva prueba que ofrecerá Dustin desde nuestro primer combate, y yo también mostraré mi increíblemente profundo arsenal», dijo McGregor.

BREAKING: Conor McGregor (@thenotoriousmma) has signed his bout agreement for his rematch with Dustin Poirier for January 23. pic.twitter.com/2Pmh4MdZyj