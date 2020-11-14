Confirmada Yeissel Pérez como presidenta de la FCU-LUZ

La Comisión Electoral de la Universidad del Zulia (CELUZ) hizo entrega, el pasado 4 de noviembre, de las credenciales a la representación estudiantil que resultó electa para ocupar los cargos de gobierno y co-gobierno en esta casa de estudios en la contienda realizada el 14 de noviembre del 2019.
Así lo informó, este viernes 13 de noviembre, la profesora Rosa Áñez, presidenta de la Celuz, quien ratificó la escogencia de los estudiantes: Alexander González, Moisés Montilla y José Javier Barboza, quienes resultaron electos como representantes estudiantiles al Consejo Universitario (CU), Yeissel Pérez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Leysmar Villafañe, representante de la lista 97, en la vicepresidencia de la FCU, así como a los miembros escogidos pertenecientes a las planchas 7, 97 y 20.
Dijo que fue el pasado 27 de octubre que la CELUZ, en reunión ordinaria, aprobó la culminación del proceso de elección estudiantil periodo 2019-2021.
Añez también explicó que la decisión fue tomada ante la imposibilidad de realizar la elección en la facultad de Ciencias y en el núcleo de Punto Fijo, estado Falcón, debido a las condiciones en la que se encuentran por los saqueos registrados en sus áreas y que dejaron inoperativas las instalaciones, además agravadas por la pandemia del covid-19 y el distanciamiento social.
A esto se sumó, por la información suministrada por los decanos y directores de esas facultades así como DICTILUZ que debido a la deserción estudiantil, la conectividad, la imposibilidad de reintegro a las actividades académicas y las jubilaciones y renuncias de personal no pudieron corroborar la información.
La presidenta de la CELUZ aclaró que, en caso de realizarse la elección en la facultad de ciencias y el núcleo punto fijo, el número de votos solo se sumará a las listas participantes, pero no modificaría los resultados que se obtuvieron en la representación ante el CU, la presidencia y vicepresidencia de la FCU hasta el 2021.
COMISIÓN ELECTORAL
ELECCIONES DE GOBIERNO Y CO-GOBIERNO ESTUDIANTIL 2019-2021
PEREZ YEISSEL
VILLAFAÑE LEYSMAR
LEWIS SEBRIANT
AVILA YEOMALY
ANDRES ROBAYO
PEREZ RUBEN
ALAIMO FRANCESCO
ZAMBRANO GILMER
USECHE RICARDO
VALBUENA ANDRES
FERNANDEZ LUIS
CARVAJAL ILDEMARI
MALDONADO LEIANA
VASQUEZ KEINNER
EREU MAGLIBER
ZARRAGA MARIANNY
MARTINEZ WILMAR
CAMACHO JOSE
HERNANDEZ MARIA
GONZALEZ HENRRY
CASTILLO MARY
GUTIERREZ MARIANO
MARIA FINOL
SCARLET MORENO
JOSE OSPINO
DANIEL AVILA
JUAN BRICEÑO
JUAN MONTILVA
KATHERYN LUSENA
HECTOR PADRON
LUSMYLA WUEFFER
VICTOR CASTILLO
RICHAR ISEA
JOHANGEL ZAMBRANO
EMIGDIO BAEZ
RAFAEL PEREZ
JOSEIDY CONDE
EDECIO MUÑOZ
BETANIA LINARES
ALVANY LAGUNA
JOINER URDANETA
ELIMAR QUINTERO
MARIANGELA GIL
GISSELL VILLEGA
EDWIN GONZALEZ
SHEYLAN PICON
CARMEN DIAZ
LEXARY BRICEÑO
KARLA FERRER
AMBAR VILLARREAL
JOSE GARCIA
DEIVIS GONZALEZ
VERONICA LUQUE
JOSE HERNANDEZ
HENDRY CHACON
ELY FREITES
MARIERVIN PINEDA
YEISON ARAUGO
FRANCISCO GONZALEZ
ANA PIÑA
JOHALIS BARRIO
FRANYER MAURE
EDY NAVARRO
MELANIE CONTRERAS
RONNY QUINTERO
RONALDO QUINTERO
MARIA RODRIGUEZ
NERIO SOTO
JHONNY AGUILAR
MARIA NAVARRO
LEIDY TORRES
ANDRES RAMIREZ
YULIANNIS ACOSTA
HERNANDEZ YESSICA
ROMER SANCHEZ
DIGNA SUAREZ
JOHANYELIS ANTUNEZ
DIANA AVILES
YTHATYS ZABALA
JOSELIN SUARES
LEOMARI MORA
MARIEFRI SALAZAR
SIMON JIMENEZ
YOALBERT HERNANDEZ
JOSE VALLES
MARIA ROMERO
ADRIANA HERNANDEZ
FRANKLIN MENDOZA
OSCAR LOSSADA
ANTONIO LUNA
FRANCIS MANZINI
YANDRI MORENO
HUMBERTO RAMIREZ
ESTHEFANNY VILLASMIL
GABRIEL MORALES
JOSE VILLALOBOS
KAREN URDANETA
WILLIANA FLORES
ADOLFO LOPEZ
RONALD ROMERO
VISDELIS DUARTE
CARLOS MORALES
JUAN CUDDE
LISETTE PARTIPILO
LUIS GUDIÑO
LUIS GUTIERREZ
ELI DIAZ
BETANIA FARELO
VALERIA URDANETA
JOSE BOHORQUEZ
JAIMAR IBARRA
JAYLIN GRACIA
MAYKOL HUERTA
ADAIREN AGUILAR
MARENLYS SANCHEZ
TATIANA CASTELLANO
DENIS MORA
YSMARY MEDINA
DARIANNA MENDOZA
CHRITI RIMA
STEFANI ROJAS
MARYS ARTIGAS
ANDREA FERRER
RICARDO FEREIRA
JONATHAN ESPINOZA
DANIEL DUNO
DAIRALYS GONZALEZ
BARAZARTE JAIME
YULIETH GARCIA
LUIS CARDOZO
OMAR FERNANDEZ
KEVIN PARRA
CARMEN MELENDEZ
BAHA DAHAN
YUSLEIDI CAMARGO
LUIS BARRERA
SOTURNO DAIRIANA
SINTHYA MARTINEZ
ESTEFANY MONTIEL
YUMARBI RINCON
WUILLIAM MOLINA
MARIA FIALLO
NATHALY CASTELLANO
MONICA JIMENEZ
GENESARETH VARGAS
JUAN MORALES
RUSBELY PEREZ
ANDRES MORENO
JOSE VILCHEZ
LIZMAIRY BOHORQUE
LUIS ECHETO
CARLA BERTEL
EDUAR DE AVILA
MARIA ROMAN
JENRRY SANCHEZ
JUAN VELAZCO
RAFAEL GONZALEZ
EFRAIN ARGUELLEZ
YURIKA NEGISHI
RICARDO VERA
LUCY GONZALEZ
LAURA BRACHO
SAMY REYES
CHARLEY GUTIERREZ
JOSE MARTINEZ
FRANKLIN MONTIEL
LUIS GONZALEZ
WILLIAN PEREZ
KARLEY CHAVEZ
ALEJANDRO GUTIERREZ
GLISLEN LARRAZABAL
CARLOS ESCORCIA
JOSIMAR BERMUDEZ
YEINER REVEROL
HELIANNY BELTRAN
JOSE GARCIA
LIJAINYS ATENCIO
DARWIN BRICEÑO
LUIS ARAUJO
FERNANDO IBARRA
KEVIN CASANOVA
ANGIE UTRIA
JOSE MONTILLA
ESTEFANI MORENO
MARIA FUENMAYOR
RAFAEL LARREAL
ALEJANDRA COLMENARES
GILBERTO CASTELLANOS
NIRIO RAMIREZ
VERONICA JIMENEZ
JESUS FINOL
YULAINE GONZALES
LEONOR GONZALES
IGNACIO IGUARAN
PAOLA LAGUNA
ALIXANDRA CAMARILLO
IVAN DIMAS
NEURO FINOL
ADALIS LUGO
JOSE QUINTERO
ESTEFANY PRIETO
GRISELA BARRIOS
DIOMERIS GONZALES
ESCALANTE CARMEN
BRACHO JOHAN
CAMARILLO MARCO
DETURRIS ANNABELLA
GONZALEZ JUNIOR
BARRIOS ERIBERTO
RUIZ JORGE
SANCHEZ ABRAHAM
CHACIN DAVID
PIÑA CESAR
ORDOÑES WINTILA
BRAVO JOSE
RUIZ ALEXANDRA
NAVARRO CARLOS
JOSE HERNANDEZ
YARAINA VILLALOBOS
JIMMY NAVA
MARIA MEDINA
VERUZKA PARRA
ANGELICA MORLES
DAVID CABRERA
ALVARO PRADA
ELIAS POULOUS
ROMER RAMOS
FIDEL GUERRERO
ANDREA SUAREZ
NAYRITH GONZALEZ
KATHERING NARVAES
MARIA RETAMOSA
YOVANNA SALAZAR
JOSE MONTIEL
MARIANGELES FERNANDEZ
SAHALY QUINTERO
ANSELMO MALDONADO
LUIS MARTINEZ
WUILMER HIDALGO
VICTOR MENDOZA
JOSE MORA
EDWIN CASTELLANO
ISAIAS MARTINEZ
ALEX LEON
LUIS ARRAGA
JOSE PALMAR
RODOLFO ESCORCIA
EZEQUIEL ZAMBRANO
ESTEFANY CALDERA
JEFERSON PIÑA
LUIS RODRIGUEZ
JHOSEANY MANAURES
JOHNEIVER LARREAL
VICTORIA PETTI
NELLYS FERNANDEZ
MARIA POCATERRA
DAYLIMAR PERCHE
YEISON MAVAREZ
ALBANIS PIRONA
NINIBETH CASTILLO
RONAL CRUZ
RAFAEL USCATEGUI
YOGUINA RODRIGUEZ
FELIPE BARRIO
ISAMAR MELEAN
ESTEFANIA ANGULO
ANA MARTINEZ
JOHALIS SARMIENTO
KARREN MORILLO
VALERIA BARRIOS
MIGUEL PALMA
LEVIT AGUILAR
ARELIS MONTIEL
ROCCO MELE
MARIA CASAS
ANNA PAZ
JENEZARET LUQUE
REBY GARCIAS
ZOHET MORALES
KEIRTHLYN VARGAS
MARIFLAVIA BELLO
DANIELA LUZARDO
ALEXANDER GONZALEZ
MOISES MONTILLA
JOSE BARBOZA
JOSE OSPINO
MARIA PARRA
MARIANGELY COVA
JAVIER MONTILVA
OSCAR LOZADA
CARMEN CASTILLO
RICARDO ESPEJO
LUIS MORAN
YEXON HUERTA
DANIELA SILVA
MARIA POCATERRA
JOSVAL CEPEDA
EDWARD VILCHEZ
MARIANA SARRAGA
FREDDY GARVET
DIANA APARICIO
MARIA SUAREZ
KEIDY SALAZAR
VICTOR CASTILLO
FABIO VASQUEZ
GREIDY VILLALOBOS
MARIA AGUIRRE
ARIANA LINARES
GISSELL VILLEGAS
CARLOS GARCIA
SAMUEL IGUARAN
ORIANA SUTHERLAND
JOSELYN ROMERO
JHONNY AGUILAR
MAXIMO MORALES
MELANIE DIAZ
RONNY QUINTERO
YEISON ARAUJO
YINETH ANTEQUERA
AMAURY CONDE
JULIO RODRIGUEZ
ANA CHOURIO
MARIA FIGUEIRA
ALEJANDRO ROMERO
ADALBERTO BARROSO
KEVIN PARRA
RONELBI SALAS
RODRIGO NARVAEZ
VERONICA PADRON
ANDRADE LEIANA
LAIRUMIS VENCE
GABRIEL RODRIGUEZ
ARMANDO VILCHEZ
ALVARO ACEVEDO
STEFANI ROJAS
DANIEL DUNO
SILVIA ANDRADE
JUAN PETIT
JUAN PINEDA
MANUEL HERNANDEZ
ASMIRIA FERRER
JOSE ALVAREZ
MICHAEL GONZALEZ
SUHALE GARCIA
ANGELICA AÑEZ
JOSE MARTIENEZ
JORGE JARABA
ROSALES MICHELLE
HERNANDEZ JUAN
REYES YUVISAY
MARQUEZ MARIA
ALIZANDRA CAMARILLO
ALEANNYS ARGUELLO
CARLOS CASTRO
JOSE QUERO
BRAYAN VILLARRERA
OSORIO ALEXIS
JOSE ANTUNEZ
PAULA COVA
JOSE BOSCAN
KARL DARGAND
CARLOS SANCHEZ
MIGUEL RIVERO
JOEL PALOMARES
LUSI MORALES
LEAL OTTO
PEREZ JAVIER
PORRAS MARCOS
FERRER JOSE
JESUS MARCANO
GARCIA ANDRES
LA CRUZ DIANA
LUGO CRISTIAN
ANDREA FERRER
WENDY GONZALEZ
LUIS MORAN
NERIO FERNANDEZ
JOSE PAZ
JOI PARDO
MANUEL CHIRINOS
ADOLFO ROSALES
NILIBETH MENDEZ
YISBELY CONTRERAS
ANDERSON ANDRADE
JOSE GONZALEZ
EDDY FUENMAYOR
JOSE URBINA
JHON DONQUIZ
ELIEZER TOVARALEX RINCON
FRAINER PEREZ
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Nota de Prensa