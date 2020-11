Comediante Robyn Schall revisa su incumplida lista de deseos para 2020: No sabe si reír o llorar (+Video)

noviembre 22, 2020 - 3:40 pm

Robyn Schall es una comediante de la ciudad de Nueva York que ha actuado en clubes de todo el mundo y en espectáculos especiales para militares en el extranjero.

La pandemia de coronavirus prácticamente ha cerrado clubes de comedia en todo el país, y no hay mucho trabajo por hacer.

En cuarentena durante la mayor parte de la pandemia en su pequeño apartamento estudio, Schall y otros como ella en la industria de las artes han tenido que lidiar con un año difícil que nunca hubieran imaginado.

Recientemente, mientras Schall estaba disfrutando de una copa de vino y revisando viejos cuadernos de comedia, se encontró con una entrada que escribió en diciembre de 2019.

Era una lista optimista de metas que tenía para sí misma, todas las cuales, por supuesto, se fueron por la borda en este caótico e impredecible 2020.

«Cuando lo encontré, me eché a reír porque era una persona muy diferente», le dijo a BuzzFeed News en una entrevista telefónica.

«Todo en la lista es tan divertido porque es todo lo que nos quitan», dijo.

Entonces sacó su teléfono y comenzó a grabar un TikTok.

«Disculpe mi apariencia», comenzó, sirviéndose una gran copa de vino. «Estoy, ya sabes, en medio de tocar fondo».

«Pero encontré mi lista de metas que hice en diciembre. Mis metas para 2020», dijo riendo. «Está bien, dime si esto no es gracioso.»

«Muy bien. Objetivo uno: ganar más dinero», dijo. «Yo, ya sabes, estoy desempleada desde marzo».

«Viaja más. Pierde peso. Sé más sociable», continuó.

«¡Escribí ‘llorar menos’! ¡He llorado todos los días de toda esta pandemia!»

Luego llegó el momento más oscuro del humor negro.

«No es gracioso», dijo entre lágrimas de risa, «pero le escribí: ‘Pasa más tiempo con mi abuela’ y ella murió».

Schall le dijo a BuzzFeed News que apenas podía mantener la compostura mientras filmaba el clip, ya que todo era un recordatorio hilarantemente oscuro de lo terrible que ha sido este año.

Sentía que todo lo que podía hacer era reír.

«El universo era como, No, no te vamos a dar viajes ni éxito. Oh, ¿quieres pasar un rato con tu abuela? ¡Vamos a noquear a todas las personas mayores! «, dijo.

La abuela materna de Schall, a quien llamó abuela Sue, murió de insuficiencia cardíaca en mayo a los 94 años.

Su otra abuela también murió casi al mismo tiempo de cáncer y COVID-19.

«Era apestoso que no pudiéramos estar allí con ellos durante los últimos meses de sus vidas», dijo.

Pero mientras grababa su TikTok sobre el año del infierno, no podía dejar de sentir como si todo fuera «cómicamente desgarrador».

«Mi abuela murió, ¡pero todos en todo el planeta, ya sea que estén vivos o muertos, te han sido arrebatados!» ella dijo.

A los pocos días, su TikTok comenzó a volverse viral. Ahora ha sido visto más de 3,5 millones de veces y publicado en otras plataformas sociales por celebridades y otras personas que creen que capturó el estado de ánimo a la perfección.

