Colombia indignada: Muere perro por presunto abuso sexual

“Aquiles, nuestro guerrero invencible, dio en mis brazos su último suspiro. Empezó a empeorar rápidamente, y fue imperioso darle un descanso digno. El dolor que siento en mi corazón no lo había sentido antes. Siento que me quema, que me pesa, que no me deja respirar. Siento que mi vida nunca será la misma”, señala la activista.

Aquiles tenía dilatación anal y sangrado, no podía incorporarse al ambiente, presentaba dolor marcado sobre la columna, no respondía a estímulos externos y no controlaba ningún esfínter. Los diagnósticos determinaron que el animal sufrió un golpe seco sobre su lomo que le causó serias heridas en la base de su cola. A raíz del abuso sexual quedó con abundante sangrado y no tenía control de esfínteres. Los médicos decían que solo un milagro podría salvarlo, lo cual lastimosamente no se dio.

Ahora se está a la espera de una oportuna gestión de las autoridades para dar con los responsables de este lamentable caso.

