Cientos de cuerpos siguen en morgue improvisada en Nueva York

noviembre 23, 2020 - 11:19 am

Los cadáveres de cientos de personas que murieron a raíz del COVID-19 en Nueva York en el inicio de la pandemia todavía siguen almacenados en unos camiones frigoríficos en Brooklyn.

Se estima que actualmente unos 650 cuerpos permanecen en la morgue de emergencia desplegada en la terminal marítima del sur de Brooklyn el pasado abril. Muchos de los cadáveres son de personas cuyas familias no pueden ser ubicadas o no pueden permitirse un entierro adecuado, dijeron las autoridades a The Wall Street Journal.

Según detalló al medio Aden Naka, subdirector de investigaciones forenses de la ciudad, la unidad encargada de identificar los cuerpos se creó para manejar alrededor de 20 muertes por día, pero durante el pico de la pandemia recibió hasta 200 fallecidos diariamente.

En circunstancias normales, los difuntos no identificados se enterrarían como indigentes en un cementerio público en la Isla Hart —una isla en la ciudad de Nueva York en el extremo occidental del estrecho de Long Island—. Sin embargo, a medida que aumentaron las muertes por COVID-19 en la urbe en abril, el alcalde Bill de Blasio prometió que no se realizarían entierros masivos en tumbas temporales.

Según Dina Maniotis, subdirectora ejecutiva de la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York, la ciudad está reduciendo lentamente el número de cadáveres almacenados en los camiones. El número de cuerpos en la morgue temporal ha disminuido de 698 a 650 desde mediados de septiembre, detalló.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, al menos 34.319 han fallecido en el estado de Nueva York víctimas del COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El número de fallecidos a raíz de la enfermedad en Estados Unidos ya supera los 256.000.

sputniknews.com