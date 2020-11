Canelo Álvarez quiere pelear, aunque sea en Navidad

noviembre 10, 2020 - 12:00 pm

El boxeador mexicano Saúl «Canelo» Álvarez desea subirse al ring a toda costa en el 2020, y hacer una pelea al menos en Navidad.

El tapatío es agente libre tras separarse de la promotora Golden Boy Promotions y la cadena DAZN, alegando «incumplimiento de contrato» entre otros reclamos.

«Espero que la siguiente semana podamos tener algo hecho, concreto y poder anunciarles qué día, con quién, dónde, va a ser un momento muy especial. No me importa si es el 19 (de diciembre) o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa», reveló Álvarezen entrevista con Azteca Deportes.

«Lo que quiero es hacer buenas peleas y que la gente vea grandes peleas, todos son buenos peleadores. Vamos a ver cuál de ellos se acomoda más y está listo para diciembre, que sea una buena pelea, que regrese Canelocon una buena pelea de campeonato», añadió el boxeador mexicano

La última pelea de «Canelo» Álvarez

El más reciente combate de Álvarez fue el 2 de noviembre de 2019 cuando derrotó por nocaut al ruso Sergey Kovalev, en una pelea disputada en el MGM de Las Vegas, por el título Semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Caleb Plant, Callum Smith, Billy Joe Saunders y Ryota Murata podrían ser los rivales de «Canelo» Álvarez en su pelea en Navidad.

