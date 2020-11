Revelan que Maradona se cayó y se pegó en la cabeza días antes de su muerte

noviembre 30, 2020 - 10:29 am

Diego Armando Maradona sufrió un fuerte golpe en la cabeza días antes de su muerte, reveló Rodolfo Baqué, abogado de una de las enfermeras que atendía al exfutbolista.

«Unos días antes de morir, Maradona se cayó y se pegó en la cabeza. No fue mayor el golpe, pero se dio en el lado derecho, el contrario al de la operación. Enseguida fue levantado. Nadie llamó a una clínica, quizá por decisión de Maradona. Pero él no estaba en disposición de decidir eso. Se pasaba tres días encerrado en su habitación, sin ni siquiera ver la televisión», dijo el defensor de la enfermera Dahiana Madrid,

Asimismo, ha desvelado que tenía 109 pulsaciones por minuto: «Todos sabemos que un paciente coronario no puede pasar de los 80 de frecuencia cardiaca… Maradona podía haberse alojado en la clínica más lujosa del mundo y estaba en un lugar inhabilitado. De no haber estado allí, hoy probablemente no estaría muerto».

Por otro lado, habló del trabajo de su representada, de la que ha asegurado que en ningún le daba su medicación: «Quien le daba la medicación era la psiquiatra, pero no había un médico clínico. La que manejaba todo era la psiquiatra»

«Desde el principio comentó que se quedaba encerrado en su habitación. Nunca más salvo el primer día pudo atender personalmente a Maradona, eran los psiquiatras los que le atendían. Maradona a ella no la recibía. Así que mi cliente le daba la medicación a la psiquiatra o a los familiares y ellos se la daban. La enfermera, que era la que debía medicar a Maradona, se quedaba fuera de la habitación», sentenció el abogado.

Por su parte, sobre Leopoldo Luque, amigo y quien ordenó la operación de Maradona por un hematoma subdural en la cabeza días antes, indicó: «Nunca le dio una medicación y tampoco le dio directivas a la enfermera, sí se encargó de la operación, le quitó los puntos».

