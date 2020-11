Biden: «Me honra que me hayan elegido para dirigir a nuestro gran país»

noviembre 7, 2020 - 1:21 pm

El ganador de la presidencia de los Estados Unidos Joe Biden escribió emocionado en su cuenta de Twitter este viernes 7 de noviembre, lo siguiente: «Me honra que me hayan elegido para dirigir a nuestro gran país».

Además, Joe Biden cambió la descripción en su perfil de Twitter a «presidente electo» y promete ser el presidente de todos los estadounidenses.

«¡Lo hicimos, Joe!»: Kamala Harris publicó un video en el que llama a Biden y le dice que «va a ser el próximo presidente de EE.UU.»

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8