¡Ayy papá! Maluma y su mensajito picante para Romeo Santos

El cantante Anthony Santos, conocido en la industria artística como Romeo Santos sigue deslumbrando a sus fanáticos no solo con su música, puesto que recientemente, compartió la noticia de que Billboard reconoció su producción Fórmula Vol. 2, como el Disco latino de la década, con una sensual foto a la que respondieron miles de admiradores.

Pero lo que desató criticas y me gusta fue el mensaje picante que dejó el reguetonero colombiano Maluma en la fotografía. El sutil mensaje, llamó la atención generando polémica en la plataforma Instagram y llovieron las criticas y los «me gusta».

El intérprete de «Sobredosis» acompañó el post con un corto mensaje: “Disco De La Década’ Fórmula Vol 2. Thank you Romeistas, Thank you Sony, Thank you Johnny Marines”.

A esas palabras reaccionó el cantante colombiano de 26 años, quien comentó “Qué hombreeee”, junto a un emoji de carcajada, generando la polémica entre los miles de seguidores del chico de las poesías.

Romeo Santos no dejó pasar el comentario del intérprete de Hawái y contestó: “Dímelo Juancho”, comentarios que reunieron casi cuatro mil likes y un sinfín de respuestas de los internautas.

En la imagen, el estadounidense lució un atuendo de color negro con un sombrero y una mirada cautivadora que generó euforia entre sus fans.

