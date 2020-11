Aterrador accidente en un Tesla: recordatorio de problemas del Autopilot

noviembre 13, 2020 - 5:59 am

El hacker / investigador de seguridad que se hace llamar GreenTheOnly en Twitter antes, ha investigado mucho los datos almacenados en los automóviles modernos, con un enfoque sobre todo en Teslas.

Como resultado, ocasionalmente los desguaces le enviarán cajas negras y módulos de memoria de los automóviles, que es la forma en que adquirió este video y datos de un Tesla siniestrado.

El video muestra un impacto de alta velocidad bastante desgarrador con otro automóvil, y aunque el Autopilot no estaba activo en el momento del impacto, creo que los problemas de cualquier sistema semiautónomo de Nivel 2 se ven claramente aquí.

El accidente ocurrió de noche, en la carretera CA-24 cerca de Lafayette, CA, con tiempo despejado. El Tesla (que estaba grabando a través de sus cámaras a bordo) conducía bastante rápido y chocó por detrás con un Honda Civic lo suficientemente fuerte como para enviarlo volando.

Había un tráfico mínimo alrededor, y el Tesla podría haber pasado fácilmente al Honda por cualquier lado. Vean el video:

Ugh, another one for the "who drives like that?" book I guess.

Looks like poor Honda went airborne but I don't see any news for that date/location so hopefully nobody died or was seriously hurt.

Speed at impact unknown yet (no canbus data)#TeslaCrashFootage pic.twitter.com/dpT8QSiR5Q