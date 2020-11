Así de hermoso y conmovedor fue el recibimiento de Blu Jerusalema

noviembre 1, 2020 - 5:25 pm

Un hermoso y conmovedor recibimiento recibió la nueva integrante de la familia Vacchi Fonseca, Blu Jerusalema y su madre, la modelo venezolano Sharon, quien no dejaba de llorar luego que entrara a la residencia que comparte junto a su pareja y famoso youtuber italiano Gianluca Vacchi.

Este momento fue compartido por Vacchi a través de su cuenta en Instagram que superó los 10 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

Gianluca no escatimó esfuerzos para hacer de la llegada de su primera hija Blu Jerusalema un momento único e inolvidable. Sharon no salía de su asombró y no dejaba de llorar conmovida por cada detalle preparado para recibirlas.

Desde la entrada un hermoso lazo color lila anunciaba lo que sería la decoración, en el recorrido hasta la casa, globos colgaban a cada lado de la vía, mientras unos enormes osos de peluches flanqueaban y daban la bienvenida a las damas del hogar.

Lea también: Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca dan la bienvenida a su primera hija

En los jardines de las casas que agrupa su lujosa mansión en Bologna, Italia, se veían hermosos elefantes y canguros todos con globos rosados a su alrededor, al llegar finalmente a su residencia una emocionada Sharon bajó del vehículo sin contener el llanto, mientra era recibida por sus mascotas y su empleados que igual que ella lloraban de emoción.

Pero allí no terminó todo, un delicado y temeroso papá bajaba con cuidado el porta bebé en el que venía resguardada la primera hija de la pareja y quien lleva por nombre Blu Jerusalema, al entrar a la casa la esperaban más globos y hermosos osos, además de dulces y postres para su recibimiento.

Sharon no aguantó y beso llorando a Gianluca, quien posteó el video con la frase: «Bienvenida a casa Princesa… Te amamos muchísimo»…, Mientras que la modelo venezolana compartió el mismo video con el comentario: «Nos recibieron a casa con esta gran sorpresa 💓 mi chiquita llenas nuestros corazones y nuestras almas con tu luz»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día