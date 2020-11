Asesinaron a candidato opositor a la AN en un acto político en Trujillo

noviembre 26, 2020 - 2:41 pm

Waldo Santeliz, coordinador regional de Primero Venezuela, participaba en un acto de campaña en el municipio Andrés Bello, junto al diputado Conrado Pérez, cuando un grupo de personas armadas llegó al sitio y los sometieron con armas de fuego, declaró Luis Parra.

El dirigente político Waldo Santeliz, candidato a las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, fue asesinado a tiros la tarde de este jueves 26-N en el estado Trujillo, en medio de un acto político, informó a Efe el diputado José Brito.



El legislador explicó que Santeliz, coordinador en esa entidad federal de la formación Primero Venezuela, participaba en un acto de campaña en el municipio Andrés Bello, junto al diputado Conrado Pérez, cuando un grupo de personas armadas llegó al sitio y los sometieron con armas de fuego.



«Los apuntaron, los lanzaron al piso (…) le dieron dos disparos», aseguró Brito, tras señalar que el hecho se produjo cerca del mediodía de este jueves.



Santeliz aspiraba a uno de los 277 escaños que se disputarán en las parlamentarias de diciembre, en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas.



La formación en la que militaba es una escisión de la opositora Primero Justicia (PJ), creada este año luego de que varios de sus dirigentes fueran acusados de realizar acciones en secreto para favorecer al Gobierno de Nicolás Maduro, como supuestamente abogar en el extranjero para el levantamiento de sanciones internacionales.



Venezuela celebrará estos comicios pese a los cuestionamientos sobre su transparencia, los cuales han motivado que la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) adelanten que no reconocerán sus resultados, por considerar que el proceso no puede ser visto como democrático.

