Aquí lo que dijo Diosdado Cabello sobre las votaciones y la comida (Video)

noviembre 30, 2020 - 3:38 pm

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello creó revuelo en las redes sociales luego de que emitiera unas frases que a muchos le pareció una amenaza con respeto a la participación de las elecciones.

«Pal el que no vaya a botar no hay comida, el que no vote no come, le aplicamos una cuarentena ahí», comentó el primer voto lista del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, este lunes en un mitin realizado en el estado Bolívar.

La frase la pronunció luego de que le ordenara a las madres de familia levantarse temprano al son de la diana para organizar su grupo familiar y llevarlos a todos a votar, esto a propósito del llamado a la participación electoral y a ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

#30Nov #Declaraciones @Gbastidas: Diosdado Cabello: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida. El que no vote, no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”. pic.twitter.com/kQQIXjEDHe — Reporte Ya (@ReporteYa) November 30, 2020

Any Vargas

Noticia al Día