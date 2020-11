Anthony Edwards fue la primera escogencia en el Draft de la NBA

noviembre 19, 2020 - 12:10 pm

Los Minnesota Timberwolves escogieron este miércoles al escolta Anthony Edwards con el número 1 del Draft de la NBA 2020 por delante de los otros favoritos James Wiseman y LaMelo Ball, quien jugará para los Charlotte Hornets del legendario Michael Jordan.

El único jugador latinoamericano seleccionado este año fue Leandro Bolmaro (FC Barcelona, España) por los New York Knicks con el número 23, la mejor posición para un argentino en la historia.

A causa de la pandemia de coronavirus, la ceremonia se llevó a cabo por primera vez de forma virtual, conectando por videoconferencia con los jugadores en sus viviendas, donde eran sus propios familiares quienes se ocupaban de la emblemática entrega de la gorra de su nuevo equipo.

«No puedo describir esta emoción, me siento bendecido», dijo tras el anuncio Anthony Edwards, que colocó detrás de él dos ilustraciones de su madre y su abuela, ambas fallecidas de cáncer en un periodo de ocho meses en 2015.

El escolta (Universidad de Georgia, 1,98m) se integrará a unos Timberwolves que ya cuentan con un núcleo de jóvenes All-Stars en el pívot Karl-Anthony Towns y el base D’Angelo Russell, pero que solo han clasificado en una ocasión a los playoffs desde 2004.

«No siento demasiada presión. Tengo dos superestrellas a mi lado», afirmó Edwards. «Ellos pueden anotar, así que tendré que impactar el juego en defensa».

Edwards cuenta con una enorme capacidad anotadora y una capacidad física explosiva, aunque se le achaca falta de compromiso defensivo.

En su única temporada universitaria, Edwards promedió 19,1 puntos, 5,2 rebotes y 2,8 asistencias en 32 partidos.

«Estamos entusiasmados. Su potencial no tiene fin, con sus condiciones físicas y atléticas, su habilidad para impactar en ataque y potencialmente en defensa. Sentimos que tenemos algo muy especial con Anthony Edwards», dijo en videoconferencia de prensa Gersson Rosas, presidente de operaciones de basquetbol de los Timberwolves.

El ejecutivo colombiano-estadounidense reveló que tuvieron conversaciones con más de 10 equipos para un eventual traspaso de la primera elección, pero «el valor de Anthony era mejor que cualquier acuerdo que hubiéramos tenido».

Según reportaron medios estadounidenses, Rosas también cerró el miércoles el retorno a Minnesota del base español Ricky Rubio, procedente de los Oklahoma City Thunder.

Rubio, que debutó en la NBA con los Timberwolves en 2009, fue enviado a Minnesota junto a las elecciones número 25 y 28 del Draft a cambio de la elección número 17. Los Thunder se habían hecho con el español apenas el lunes en un traspaso en el que enviaron a Chris Paul a los Phoenix Suns.

El pívot James Wiseman (Universidad de Memphis, 2,16m) fue escogido en el segundo lugar por los Golden State Warriors, que este año aspiran a volver a competir por el anillo después de una temporada negra por las lesiones de Klay Thompson y Steph Curry.

Sin embargo, el regreso de Thompson, que lleva 17 meses fuera de las canchas, vuelve a estar en la incertidumbre tras sufrir una nueva lesión este miércoles cuya gravedad aún se desconoce.

LaMelo Ball (2,01m), cuyo último equipo fueron los Illawarra Hawks de Australia, era visto por muchos expertos como el gran favorito para el número uno.

Su hermano Lonzo, actual jugador de los New Orleans Pelicans, fue reclutado como número dos del Draft de 2017 por Los Angeles Lakers, y ambos son los primeros hermanos en ser escogidos entre los cinco primeros puestos.

Sentado junto a su padre, el excéntrico empresario LaVar Ball, LaMelo escuchó su nombre en la tercera elección y se mostró emocionado con llegar al equipo de Jordan.

«Es simplemente una bendición, de verdad. No tengo suficientes palabras en este momento, simplemente estoy bendecido», afirmó.

Los Hornets, que solo han participado en dos ocasiones en playoffs en la última década, carecen de estrellas y esperan recibir mucha más atención en la NBA a partir de ahora con LaMelo, un fenómeno mediático desde pequeño con un manejo de pelota espectacular y asistencias de fantasía.

Un total de 13 jugadores internacionales fueron escogidos en este Draft, el primero de ellos el base francés Killian Hayes (Ratiopharm Ulm, Alemania) en el séptimo lugar por los Detroit Pistons.

En cuanto al argentino Leandro Bolmaro, de 20 años y escogido por los New York Knicks, es el jugador argentino escogido en la mejor posición del Draft ya que solo Carlos Delfino había alcanzado antes la primera ronda (puesto 25 en 2003).

Medios estadounidenses reportaron inmediatamente después de la elección que el jugador fue traspasado por los Knicks a los Timberwolves a cambio de las elecciones número 25 y 33 de este Draft.

«Leandro Bolmaro a Minnesota ¡Gran momento para nuestro básquet! Será dirigido por Pablo Prigioni. ¡Tenemos otro equipo que alentar!», se felicitó en Twitter la ex estrella de los San Antonio Spurs Manu Ginobili, escogido en la segunda ronda (puesto 57) de 1999.

La ceremonia, programada para celebrarse en junio en Brooklyn (Nueva York) pero suspendida por la pandemia, se llevó a cabo a solo dos semanas del inicio de los campos de entrenamiento para la próxima temporada, que arrancará el 22 de diciembre.

