Andrea Bocelli prepara el lanzamiento de "Pianissimo" su segundo sencillo del álbum Believe

noviembre 11, 2020 - 8:44 am

El tenor italiano Andrea Bocelli lanza un nuevo dúo, se trata de ‘Pianissimo’, tema que hace con la mezzosoprano Cecilia Bartoli. La canción escrita por el compositor Mauro Malavasi, que ha trabajado con Andrea durante casi 30 años, está compuesta en un estilo minimalista y elegante, inspirado en el compositor de vanguardia francés Erik Satie.

Andrea explica: “’Pianissimo’ es un diálogo iluminado entre una pareja que siente la mirada de Dios y el amor que mueve dentro de su relación romántica. Como se encuentra a menudo en las composiciones de Malavasi, el piano es el centro del escenario ya que acompaña las melodías entrelazadas de los cantantes”.

Cecilia Bartoli añade: “Fue maravilloso cantar el dúo ‘Pianissimo’ con Andrea. Es una melodía tan hermosa, ¡realmente la disfruté!”.

Un video, lanzado para acompañar al nuevo dúo, presenta a Andrea y Cecilia en los jardines y la sala ovalada de la elegante Tenuta Corbinaia en Toscana. Dirigido por Riccardo Guarnieri y Luca Scota, el video presenta tomas aéreas de la campiña italiana a fines del verano, complementando perfectamente el emotivo dueto.

El próximo álbum de Andrea titulado Believe, explora los temas espirituales de la fe, la esperanza y la caridad, celebrando el poder de la música para calmar el alma. El nuevo trabajo trae colaboraciones con Cecilia Bartoli y Alison Krauss, además de una nueva composición de Ennio Morricone titulada “Inno sussurato” (“Himno susurrado”).

Este nuevo álbum es la encarnación de la necesidad de trazar un nuevo camino, por modesto, incompleto y subjetivo que sea, que reúna pistas que hablan al alma, dando así a la persona que escucha un incentivo para comprometerse con su propio lado espiritual y escuche lo que tiene que impartir”.

La fecha de lanzamiento de este nuevo sencillo está prevista para el 13 de noviembre.

We are delighted to invite you to take a look behind the scenes of ‘Pianissimo’, the second single from Andrea Bocelli’s brand new album, Believe, out 13th November.



Watch the video: https://t.co/cCFL11A0zb

Order the album: https://t.co/t1JAQctDAT pic.twitter.com/WjDj9pORtf