Alcaldía de Lossada beneficia a mujeres con jornada quirúrgica

Unas 100 mujeres lossadeñas se beneficiaron con la jornada quirúrgica de tres días que se realizó en Jesús Enrique Lossada los días jueves, viernes y sábado, organizada por la Alcaldía del municipio.

A las beneficiadas se les practicó una salpingectomía o corte de trompas en esta jornada que se realizó en alianza con el Hospital Adolfo Pons, Hospital Militar de Maracaibo y Hospital General del Sur.

Esta es la segunda vez que se realiza este tipo de actividad en el municipio. En el año 2019 se atendieron 80 pacientes en el Hospital Cecilia Pimentel.

El alcalde Júnior Mujica, junto a la primera combatiente Alvida Acosta, acompañó la jornada y conversó con algunas de las beneficiadas. Reconoció la noble labor del equipo de médicos especialistas, entre ellos ginecólogos y anestesiólogos, que se trasladaron desde los centros de salud de Maracaibo hasta Lossada para practicar las cirugías.

“Estamos marcando pauta en el Zulia con esta jornada. Felicito a todo el personal médico y de enfermería, quienes de manera desinteresada están trabajando. La atención a las pacientes ha sido excelente. Trajimos las unidades móviles de cirugía y hospitalización y no se usaron porque se creó el quirófano en el propio hospital Vargas, una muy buena labor de todo el personal que se abocó a esta actividad”, expresó durante su recorrido.

De igual manera instó a la población a tener mucha prevención con el Covid: “No nos descuidemos con esto. Nosotros hace un mes teníamos en el Hospital Universitario dos pisos desocupados, ahorita esos dos pisos están llenos otra vez, lo que quiere decir que hay un repunte. Mucha prevención con esto, vamos a redoblar las desinfecciones porque tenemos que vencer la pandemia”.

Por su parte, el coordinador municipal de salud, Ramón Torrealba, manifestó que se está apoyando a las pacientes en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno nacional, Gobierno regional y la Alcaldía para que se lleve adelante este programa de cirugías. “Beneficiamos a 100 personas de forma directa con el corte de trompas, y también estamos colocando el anticonceptivo inyectado de un mes y tres meses a las mujeres, contribuyendo a que tengan una planificación familiar”.

Crisbelys Villalobos, habitante del sector Casablanca, en la parroquia San José, dijo sentirse agradecida con la jornada. “Este es un beneficio muy bueno. Tengo tres hijos y ante la situación tan difícil ya no quiero tener más embarazos. Me parece excelente que haya este tipo de cirugías en el hospital. Me enteré que estaban haciendo un censo en el Vargas para una jornada de corte y me censé”.

Sandra Fuenmayor, también beneficiada del sector Los Pinos, pidió a las autoridades que estas cirugías se realicen con mayor frecuencia para beneficiar a más mujeres. “En mi caso es muy bueno porque ya tengo tres hijos varones y el corte de trompas me permite estar más tranquila”.

