Alcaldesa de Bogotá insiste que hay migrantes venezolanos en criminalidad: «Decirlo no es xenofobia»

noviembre 6, 2020 - 12:01 pm

«Esta alcaldía es supergenerosa como para que nos vayan a acusar de xenofobia»



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, se pronunció luego de las controversiales declaraciones que dio en días pasados sobre los migrantes venezolanos que hacen vida en el hermano país.

Para entonces, la burgomaestre de la capital colombiana, dijo que los delitos se han incrementado en el país vecino por la presencia de venezolanos.

En ese entonces, López fue fuertemente cuestionada incluso por el propio director de Migración de su país, quien desestimó sus declaraciones.

En una entrevista reciente para El Tiempo, Claudia respondió a las criticas: «Eso fue injusto. Lo que tenga que corregir, lo hago, pero esta es la ciudad más abierta y más generosa de Colombia, que tenga casi medio millón de venezolanos, que les ha abierto las puertas, cuida a sus niños, los recibe en el sistema escolar, en el sistema hospitalario, y la Nación no nos da un centavo. Todo lo hacemos con recursos de Bogotá».

Al mismo tiempo agregó: «Esta alcaldía es supergenerosa como para que nos vayan a acusar de xenofobia, por decir una cosa que es cierta, que hay unos pocos venezolanos en criminalidad y, por lo tanto, hay que aplicarles la ley, que incluye deportarlos. Tenemos una minoría criminal de colombianos y venezolanos atacando a una mayoría humilde de colombianos y venezolanos.».

Señaló que los venezolanos son el 4% de la población en Bogotá, sin embargo, a su juicio, hay un 20% de participación de venezolanos en robo.

Asegurpo que en la criminalidad es más rentable ser inmigrante no identificado que colombiano. Porque si no se puede identificar, no se puede judicializar. Agregó que eso lo entienden las mafias colombianas. «Entre reclutar un colombiano y un venezolano, les sale más barato y rentable en impunidad el venezolano», explicó.

Finalmente, comentó: «Tenemos que unirnos contra el crimen y usar todas las herramientas de identificación, inteligencia, judicialización y deportación. Eso no es xenofobia.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día