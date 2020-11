Actor y cantante mexicano fue detenido por intentar estrangular a su novia

noviembre 6, 2020 - 4:44 pm

José Eleazar Gómez Sánchez, el actor de Televisa conocido por su papel en la telenovela Rebelde, fue detenido el pasado miércoles 4 de noviembre, por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC) por intentar estrangular y golpear a su pareja. La víctima es Stephanie Valenzuela, una modelo y cantante peruana.

Valenzuela fue socorrida por la policía alertada por los vecinos, que escucharon los gritos de auxilio de la mujer en el barrio residencial de Nápoles, en la capital mexicana, según han informado fuentes de la Fiscalía General de Justicia. Gómez, que ya posee un deleznable historial de agresiones a otras parejas anteriores, ha sido detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad.



La Fiscalía ha detallado que el sospechoso fue arrestado en la madrugada del miércoles gracias a la ayuda de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades y pidieron auxilio a un coche patrulla que pasaba por la zona. El actor “se encuentra detenido en la agencia de Benito Juárez número 2 por un delito de violencia familiar con agravio bajo sospecha de violencia física” y está en proceso de investigación, según ha informado la Dirección General de Comunicación Social de la Fiscalía.

Eleazar Gómez es un actor, cantante y modelo mexicano de 34 años. Saltó a la fama por interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela Rebelde en 2005 y continuó en el mundo de la televisión con papeles en las telenovelas de Amores verdaderos y Atrévete a soñar, ambas de Televisa. En este último programa inició una relación con la actriz Danna Paola que terminó por la actitud violenta y celosa de Gómez, según informaron los medios locales.

Gómez y Valenzuela mantenían una relación y la mostraban de forma muy activa en las redes sociales. En sus perfiles de Instagram ambos intercambiaban comentarios aduladores en las fotos que publicaban. La última foto de Valenzuela es de hace dos días, en la que Gómez le escribió: “¿Todo eso es tuyo?”. La modelo, que se encuentra trabajando en el lanzamiento del videoclip de su última canción, le respondió: “Y tuyo”. Los fans de la cantante no han tardado en dejar debajo de esos mensajes increpaciones a Gómez por haber golpeado a su pareja. Los comentarios confirman que el maltrato no siempre es algo que está a la vista y que en no pocas ocasiones el amor romántico esconde su buena dosis de violencia, miedo y sumisión.

Los mensajes de Twitter señalaban alegría por el apresamiento del agresor, debido a que ya se conocían otros comportamientos semejantes. Algunos se congratulaban de que esta detención servirá para convencer a los que, en su día, no creyeron el maltrato que denunciaban sus antiguas parejas.

ESPOSADO y DETENIDO

Así acabó arrestado @EleazarGomez33 en la @FiscaliaCDMX

Su ficha de arresto detalla:

Nombre: José Eleazar Gómez Sánchez

Edad: 34 años

Masculino de aprox. 1.80 m

Viste:

camisa vino

pantalón negro

zapatos negros

La @SSC_CDMX lo detuvo por GOLPEAR a su novia pic.twitter.com/uzq85ia7Tl — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 5, 2020

