Abogado de Trump: “Usamos máquina de votación venezolana”

noviembre 19, 2020 - 7:00 pm

«El pueblo estadounidense eligió a Donald Trump, no a Joe Biden.» Rudy Giuliani abogado del presidente Donald Trump expone su versión del supuesto fraude, sigue sin reconocer su derrota frente a Biden, que ya presentó su gabinete.

“Usamos en gran medida una máquina de votación venezolana… para contar nuestro voto.

Lea también:Trump despidió al director de agencia de seguridad electoral

Si dejamos que esto suceda, nos convertiremos en Venezuela. No podemos permitir que esto nos suceda. No podemos permitir que estos delincuentes… le roben una elección al pueblo estadounidense. Eligieron a Donald Trump», escribió Guiliani.

El abogado dio una conferencia de prensa este jueves exponiendo su versión del supuesto fraude electoral. Trump sigue sin reconocer su derrota frente al presidente electo según las proyecciones, Joe Biden.

Giuliani dijo que los abogados de Trump darán vuelta el resultado de la elección en Nueva México, Virginia, Georgia, Wisconsin, Pensilvania, Michigan y Arizona.

«¿Es que los líderes de cada estado se levantaron por la mañana y todos decidieron cometer fraude con el mismo procedimiento?», dijo Giuliani, indicando que el supuesto fraude fue sistemático.

Criticó el uso de software Smartmatic para contar los votos, dijo que EE.UU. “Va a convertirse en Venezuela”.

@RudyGiuliani: "We use largely a Venezuelan voting machine…to count our vote.



If we let this happen, we’re going to become Venezuela. We cannot let this happen to us.



We cannot allow these crooks…to steal an election from the American people.



They elected Donald Trump." pic.twitter.com/nc8majRYYt