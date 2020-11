Abogado de Trump rumbo a Filadelfia por supuesta «trampa masiva»

noviembre 4, 2020 - 5:22 pm

El abogado del presidente y candidato Donald Trump, informó que se dirige a Filadelfia con su equipo legal ante una supuesta «trampa masiva».

Rudy Giuliani, asesor legal del mandatario republicano, señaló que no permitirán que «los hackers demócratas» se roben la elección presidencial.

En route to Philadelphia with legal team.



Massive cheating.@realDonaldTrump up by 550,000 with 75% counted.



Will not let Philly Democrat hacks steal it!