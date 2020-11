6D (Por Rafael Ramírez Colina)

noviembre 26, 2020 - 3:33 pm

En la política siempre existen fechas e hitos que definen un pasado un presente y un porvenir de las cosas, en Venezuela como en el resto del mundo han habido muchas de ellas 19 de Abril de 1.811, 24 de Junio 1.821, en nuestra historia contemporánea 23 de enero de 1.958, y porque no 6 de diciembre de 1.998 todas analizadas en contextos y perspectivas distintas han definido el rumbo político del país para bien o para mal.

En este sentido, y convencido que el 6 de diciembre de 2.020 no tiene la misma significación que las fechas antes mencionadas, si viene a marcar el comienzo de una nueva etapa por varias razones; la primera y a mi juicio la más importante Maduro pretende mediante una elección desconocida por la mayoría de las democracias del mundo legitimar la elección y sustitución de los diputados que llegamos a la Asamblea Nacional respaldados por los votos de más de catorce millones de venezolanos, en segundo lugar intenta realizar un proceso electoral en medio de una pandemia mundial que las últimas generaciones no habíamos conocido y mucho menos vivido, y por ultimo pero no menos importante lo hace en la peor crisis económica, humanitaria, sanitaria y de violación de derechos de humanos jamás antes vivida en Venezuela en toda su historia contemporánea, trayendo como resultado que todos los estudios de opinión serios del país digan que menos del veinte por ciento de la población está dispuesto a participar.

Esta ruta que ha decidido utilizar el chavismo que es la deslegitimación total frente a los venezolanos y al mundo no hace otra cosa que profundizar la tragedia que hoy vivimos, tener control institucional no es controlar el país, tapar la realidad no la desaparece, el malestar general seguirá creciendo y no bastaran todos los policías y militares que hoy utilizan para reprimirnos cuando la torre de babel donde están sentados caiga, de allí que el secuestro de partidos, la designación de candidatos para una oposición a la carta y amañando las reglas de cualquier proceso electoral a conveniencia solo demuestra lo lejos que están de las respuestas para los venezolanos y sino vean las encuestas de todo el año, con un Maduro que se encadena todos los días desde que empezó la pandemia y no ha mejorado ni un punto la percepción que tiene el venezolano en general de que este es el peor gobierno de toda la historia republicana y no lo hará nunca porque está muy lejos de entender lo que pasa en la Venezuela profunda, por eso no debemos participar en el show que tienen montado para el 6D, y debemos seguir presionando nacional e internacionalmente para construir unas condiciones electorales mínimas que permitan que a través de un proceso que todos admitamos como válido donde sea el voto transparente, creíble y verificable el único mecanismo que resuelve el problema de legitimidad se avance en la búsqueda de soluciones a los problemas que hoy tenemos, todo lo demás son cuentos de camino del Socialismo del Siglo XXI que cree que mirándose el ombligo con tarimas donde solo están ellos mismos representan lo que queremos los venezolanos, y por mucho que quieran mantenerse en el poder de esta oscuridad seguro vamos a salir.

Rafael Ramirez Colina

