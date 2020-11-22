60 Aniversario del SAHUM : Jornadas desarrollarán temáticas de interés científico

Este lunes 23 de noviembre se inician las jornadas científicas 60 aniversario del SAHUM “Dr. Francisco Socorro Rincón”, con el objetivo de elevar el nivel educativo, docente y científico, columna vertebral del esta casa de “salud y saberes”.
Dichas jornadas se extenderán al martes 24 y miércoles 25 de este mes y se llevarán a cabo, en el auditorio del SAHUM, ubicado en el piso 6.
Especialistas connotados y médicos residentes se encargarán de exponer patologías muy interesantes tratadas e intervenidas en algunos casos en el Universitario, haciendo énfasis en la actual pandemia del covid-19.
Este es el programa que se desarrollará en las Jornadas Científicas “Dr. Francisco Socorro Rincón”
LUNES 23/11/20
MODERADOR: DRA. MARUJA MORA
10:30 am a 10:50 ENTENDIENDO LA INMUNOLOGÍA DEL COVID-19 EN EL NIÑO; DRA. ALEJANDRA VALLECILLOS
10:55 am A 11:15 am MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS DEL COVID-19 EN NIÑOS DRA. GERANIA BEUSES
11:20 am A 11:40 am ELEMENTOS DE ALARMA EN AUTISMO; DR. FREDA HERNÁNDEZ
MODERADOR: DR. ALEJANDRO BORJAS
11:50 am a 12:10 pm EFICACIA DE LA OZONOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON COVID-19; DR. ERWIN PARRA
12:20pm a 12:40pm ACTUALIZACION SOBRE EL DISTRESS RESPIRATORIO AGUDO VINCULADO AL COVID-19; DR. ARIAN CUBA
12:40 pm A 1:00 pm FACTORES DE RIESGO PARA MORTALIDAD POR NEUMONÍA COMUNITARIA GRAVE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; DR. ARIAN CUBA
SESIÓN DE PREGUNTAS
MODERADORA: MGSC. SHIRLEY WELSH
1:15pm A 1:35pm LIDERAZGO EN CRISIS: UN NUEVO ENFOQUE; LCDO. MIGUEL MONTERO PARRA
1:40 A 2:00 PROGRAMAS DE SALUD DEL M.P.P.S; MGSC.GLORIA MÉNDEZ
SESIÓN DE PREGUNTAS
MARTES 24/11/2020
MODERADOR: DR. JUAN LAURETTA
9:00 am a 9:20 ANOSMIA Y COVID-19; DRA. ANDREA PARRA
9:25 am A 9:45 ENFERMEDAD CORONARIA DE MÚLTIPLE VASOS: STENT O CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN; DR. JOSÉ ESTRAÑO
9:50 am a 10:10 am LESIONES BENIGNAS Y MALIGNAS DE PARPADO; DR. ALEXANDER RABINOVICH
10:15 m a 10:35am OSTEORRADIONECROSIS Y OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES ASOCIADO A MEDICAMENTOS; DRA. EJUSMAR RIBERA
SESIÓN DE PREGUNTAS
REFRIGERIO
11:00am a 11:20 CÁNCER DE PRÓSTATA: VIGILANCIA ACTIVA PRESENTE Y FUTURO; DR. ALFONSO MARTÍNEZ
11:25am a 11:45am HOMEOSTASIA TRANSOPERATORIA: OBJETIVO COMÚN PARA ANESTESIOLOGOS Y CIRUJANOS; DRA: YENNIFER FUENMAYOR
11:50am A 12:10pm PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO EN ULCERAS CUTÁNEAS; DR. EDUARDO DITURO
12:15 A 12:35pm RECONSTRUCCIÓN COMPLEJA DE PARED TORÁCICA EN RESECCIÓN DE CONDROSARCOMA DE BAJO GRADO; DR. JOHN JAIRO GARCIA
12:40pm A 1:00 pm HISTORIA DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA EN VENEZUELA / MARACAIBO; DR.MARIO GUERRA
1:05 am A 1:25 pm COLGAJO DE KARAPANZIND EN CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LABIO INFERIOR; DRA. VERONICA SANCHEZ
SESIÓN DE PREGUNTAS
MIÉRCOLES 25/11/2020
MODERADOR: DR. MÁXIMO QUINTERO
9:00 am a 9:20 COVID-19 Y VIH SOBREVIVIENDO A DOS PANDEMIAS; DR. JOSE RAFAEL NÚÑEZ
9:30 am A 9:50 PLASMA CONVALECIENTE Y COVID: UN SERVICIO A LA POBLACIÓN ZULIANA; DR. TITO RINCÓN
10:00 am a 10:20 ESTADIFICACIÓN DE LAS LESIONES PULMONARES EN PACIENTES COVID POR TOMOGRAFÍA (CoRads); DR.WILLIAN DE ARMAS
SESIÓN DE PREGUNTAS.
REFRIGERIO
MODERADOR: DR.FUAD HARRAKA
10:25 am a 10:45 COVID-19 Y EMBARAZO; DRA. EILING CARRIZO
10:50 am A 11:10 am SEPSIS Y EMBARAZO; DRA. ANA GARCÍA
11:15am A 11:35am ANTICONCEPCIÓN POST EVENTO OBSTÉTRICO; DRA. ROSA RUBIO
11:40am a 12:00pm TUMOR GIGANTE DE OVARIO: A PROPÓSITO DE UN CASO; DRA. PAULA MORÁN
12:20 A 12:40 MITOS Y REALIDADES DE LA PANDEMIA; MGS. MAIRETH GUAGNONI
SESIÓN DE PREGUNTAS.
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Nota de Prensa