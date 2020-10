Zidane y Koeman intentan apagar sus incendios antes del Clásico

octubre 23, 2020 - 8:51 pm

El primer Clásico de la temporada enfrenta a dos equipos entre dudas, lo que hace cambiar mucho el planteamiento a sus entrenadores. Tanto Ronald Koeman como Zinedine Zidane tienen sus respectivos problemas internos, que trascienden lo meramente deportivo. Una derrota este sábado puede encender más los ánimos de la afición de cualquiera de los dos equipos, o bien servir de bálsamo.

Lea sobre: Estos son los rivales de Caracas y Estudiantes de Mérida en la Copa Sudamericana

A Zidane no le preocupa su continuidad

Posiblemente, quien más tiene que perder es el Real Madrid. Los blancos llegan tras haber caído con estrépito en la Champions frente a un Shakthar Donetsk que llegó a ponerse 0-3 en el Alfredo Di Stéfano, un feudo que ya no es inexpugnable: dos derrotas en tres partidos.

Tanto se ha tensado la situación, que incluso se oyen tambores de destitución para Zidane. «Es lo que se dice, no lo voy a negar. Qué cambia. El año pasado igual, en la primera etapa igual… Lo que tengo que hacer es mi trabajo, el resto nada», calmó los ánimos el técnico francés.

Será un partido para que tire del carro Sergio Ramos, que vuelve a la convocatoria tras recuperarse. «Es nuestro líder, nuestro capitán, pero no vamos a arriesgar. Está recuperado y va a estar con nosotros», dejó caer. Su presencia será clave, porque si un Clásico es vital siempre, en este contexto más. Ganarlo sería «la mejor forma de revertir la situación», resumió Zidane.

Koeman se aísla del ruido con la directiva

A la misma hora que hablaba Zidane lo hacía Ronald Koeman. El entrenador del FC Barcelona tuvo que responder el mismo día en el que salió una entrevista a Gerard Piqué en la que se despachó a gusto con la directiva.

El entrenador, sin quitarle autoridad a uno de los pesos pesados de la plantilla, estableció el juego como prioridad y confía que su central responda. «Gerard lleva muchos años aquí, yo solo llevo tres meses. Lleva muchos años y respeto su opinión. Es listo y sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo mañana va a jugar y lo hará bien. Él tiene su opinión, si el jugador está metido en el tema, no hay problema, y él está», aseguró el neerlandés.

Todo ello, con el ‘run-run’ de fondo de la bajada salarial. Koeman no está preocupado, siempre que no afecte en el campo. «Es normal por parte del club que quieran bajar salario por la postura del Covid, y también entiendo a los jugadores, así que toca que hablen entre ellos, pero si veo que afecta hablo con ellos. Uno es un tema económico y otro es el rendimiento y no puedes dejar de jugar para un club tan grande», insistió.

Será el estreno del exdefensa, que participó en aquel 5-0 donde marcó de falta, en un Clásico como técnico. «Lo mejor es asistir a un Clásico así en el campo y no puedo estar más cerca que como entrenador. Lleva mucha presión, pero llevo muchos años en este deporte y mi feeling es que vamos a jugar un partido importante contra nuestro rival, pero voy a aguantar la presión y dormiré tranquilamente», aseguró el entrenador blaugrana.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

20 Minutos