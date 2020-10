Y ahora, con la bendición del Papa Francisco: Luymer muy enamorado

Luymer Navarro @luymer Director de @somosestatus , Fotografo Profesional & Arquitecto hoy comparte esta fotografía con su pareja con quien contraerá nupcias en corto tiempo.

Sobre Luymer, la venezolana, Veruzhka Ramirez, comentó en su cuenta de IG:

Me caracterizo por tener muy pocos amigos y contados con la mano , por que para mi la amistad es hermandad, aquellos que te acompañan en tu camino de vida y están contigo en la buenas , en las no tan buenas y en la malas , que son puros , sinceros y demasiados directos Ajajajaj sin pelos en la lengua , Luymer Navarro @luymer gracias por ser parte de mi vida , gracias por ser parte de mi historia y sobre todo permitirme estar a tu lado , no te acompaño en físico pero lo estoy de corazón , en esta nueva etapa te deseo amor , respeto y grandes aventuras al lado de Tu Matt , te quiero mucho hoy mañana siempre Hermano de vida , que Dios y todos mi ángeles de la guarda te protejan y bendigan siempre I love you 17/10/ 2020 que viva el amor.