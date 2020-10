Williams Dávila: La AN debe continuar hasta que hayan elecciones libres

octubre 14, 2020 - 3:21 pm

El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) declaró este miércoles que la AN presidida por Guaidó debe seguir más allá del 5 de enero, porque no pueden «entregar el Parlamento en bandeja de plata» a Maduro. Alegó que otros países han declarado continuidad legislativa en casos excepcionales, reseñó Noticiero Digital.

«Hay que seguir en esta lucha hasta que logremos un cambio en el país, modificar el estatuto de la transición es una discusión que se está dando pero hay precedentes del derecho institucional en Argentina y en otros países que muestran que en situaciones de crisis se declara la continuidad institucional. Hay razones jurídicas para decir que esta AN debe continuar hasta que vengan unas elecciones libres», dijo en entrevista en Vladimir a la Carta, con Vladimir Villegas.

Agregó: «El 6 de diciembre habrá una farsa y esa ilegitimidad no puede desconocer la verdadera legitimidad que tiene la AN que fue electa en 2015 y que desde entonces ha sido asediada y atacada. La AN debe mantenerse porque no tiene sentido hacerle un favor a Maduro, cuando lo único que busca es acabar con Guaidó y la AN. No le vamos a poner nada en bandeja de plata para que cumpla su estrategia».

El parlamentario refirió a la ley antibloqueo y la calificó de «parapeto raspa ollas». «Simplemente busca es entregarle más poder a los socios internacionales chinos y rusos. La Ley Antibloqueo es un adefesio jurídico porque es una disposición transitoria que prácticamente deja sin efecto a la propia Constitución», fustigó.

«Este parapeto lo que corrobora es simplemente el paralelismo institucional que estamos viviendo en el país».

Reiteró que AD quiere elecciones, pero elecciones libres: Nosotros no somos abstencionistas, nosotros queremos elecciones libres. No podemos ir a ciegas y de espalda a un proceso impuesto por este régimen. En este momento no tenemos unas elecciones libres cuando los partidos están confiscados, las tarjetas fueron robadas, cuando tenemos un CNE que no fue designado por AN como lo dice la Constitución.

Noticia al Día/Noticiero Digital