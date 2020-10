«Voluntad Popular buscaba generar muertos en Cojedes durante protesta violenta»: Diosdado Cabello

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV), Diosdado Cabello, presentó este miércoles parte de las pruebas y testimonios que comprueban que las acciones violentas que se generaron el pasado 28 de septiembre en Cojedes, don parte de un plan desestabilizador de la derecha extremista que buscaba ocasionar un hecho de sangre que exarcebara el ánimo de la población.

Durante su programa Con El Mazo Dando en su edición 313, Cabello dio a conocer que José Gregorio Moreno, miembro activo de Voluntad Popular, fue detenido al ser el principal coordinador de las acciones violentas en el estado Cojedes.

“Los conocemos cómo actúan y cuál es la motivación, se detuvo al señor José Gregorio Moreno, quien utilizaba un grupo de Whatsapp, de Alias Luis José Torrealba Medina, miembro activo de Voluntad Popular, principal coordinador de las acciones violentas en el estado Cojedes, luego de su detención e investigación, con procesos ajustados a la Ley, se revisó su celular donde, entre otras cosas, se consiguió una conversación en las que recomendaban sacrificar a una persona de la protesta, es decir, matarlo para que sea más alarmante”, dijo.

También envió un mensaje a guarimberos de la derecha extremista que se empeñan en generar violencia y caos en el país, debido a los engaños y mentiras con los que los manipulan sus pseudos dirigentes.

“Esta gente señor guarimbero, se lo voy a decir de una vez, usted debió haber aprendido, usted no se ha dado cuenta que los van a dejar solos, ellos no se van a preocupar por usted, si no le pagaron ahorita le van a ir a llevar algo a la cárcel, no, hasta Gilber Caro salió diciendo que lo dejaron solo, que no se comunicaron con él nunca (…) salió bravo con Juanito Alimaña y su combo porque lo dejaron solo (…) entonces usted va a pasar un mal rato y un buen tiempo en la cárcel solo, (…) hasta cuándo se van a dejar engañar, se van a dejar manipular”, expresó Cabello.

Detalló que se han capturado ya a varios de estos grupos financiados y aupados por la derecha extremista. “Tenemos al grupo completo, están más infiltrados de lo que ustedes creen y los organismo de seguridad van a ir trabajando poco a poco y serán presentados ante las autoridades”, dijo.

Precisó que algunos de los capturados se han venido desde Colombia para generar caos y es parte del plan que ha venido denunciando su persona, junto al jefe del Comando de Campaña Darío Vivas, Jorge Rodríguez, razón por la cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, tomó la decisión de organizar un Comando Especial para la vigilancia y asegurar el Plan 76 y llegar a las elecciones del 6 de diciembre en paz.

VTV