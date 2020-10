Viviana Gibelli confesó estos secretos de La Guerra de los Sexos

octubre 25, 2020 - 4:02 pm

Viviana Givelli reveló un secreto repelente sobre el recordado programa La Guerra de los Sexos, a través de un live en la plataforma YouTube, a propósito de festejar los 20 años de la primera edición del espacio para el entretenimiento del publico venezolano.

A propósito, Givelli rememoró los juegos más recordados, especialmente el de la comida secreta, en el cual indicó que los gusanos eran reales en la comida, y así se los servían a los participantes del programa, “Yo veía los platos ahí cerquita y se movían los gusanos”, expresó la animadora.

Igualmente, se refirió a “yo soy amante de los animales, me encantaban los animales. El productor Ricardo Peña decía, pero esta chica no se le puede traer ningún animal porque a ninguno le tiene miedo”.

Simultáneamente, la venezolana contó “yo entré a jaula de tigres, me metí a un sarcófago lleno de culebras, me sacaron unas cucarachas de Madagascar, a un sapo que era como un plato, yo le di un beso en la boca. A mí me mordieron 4 monos, sería empatía o seguro eran varones, que no iban por el equipo femenino”.

Además, la animadora expresó que animó la Guerra durante casi 10 años, junto a Daniel Sarcos y 5 con Winston Vallenilla. Sin embargo, indicó que los juegos más emblemáticos del programa eran: El paredón, el personaje incógnito, la cámara de la tortura, el chismoso, el animal secreto, la silla eléctrica, el desafío de los vasos, el chacalito, el rascacielos, las carreras de burros, entre otros.

De igual forma, Gibelli confesó que en ocasiones ambos equipos hacían trampas de lado y lado, “En los chismosos había trampa se levantaban los audífonos para escuchar. Los hombres son más tramposos que las mujeres Nosotras las mujeres, nos poníamos un alfiler para romper los globos”, manifestó.

