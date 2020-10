Virgil Van Dijk será operado y se perderá gran parte de la temporada

octubre 18, 2020 - 2:39 pm

El defensa holandés del Liverpool, Virgil Van Dijk, lesionado el sábado 17 en un ligamento de la rodilla derecha, en el derbi contra el Everton (2-2), deberá pasar por el quirófano, anunció este domingo 18 de octubre su club.

«Ningún calendario preciso ha sido dado sobre su vuelta a los terrenos de juego por el momento», añadió el Liverpool FC, pero en este tipo de lesiones el período de recuperación es de varios meses.

Van Dijk tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 11 tras ser víctima de una entrada muy peligrosa del portero rival, Jordan Pickford, que no fue sancionado por ello.

«Tras la operación, Van Dijk iniciará un programa de convalecencia con el equipo médico del club para permitirle volver a un estado óptimo tan pronto como sea posible», indican los Reds.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪