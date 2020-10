Valentino Rossi positivo en covid-19, baja en Gran Premio de Aragón

octubre 15, 2020 - 3:49 pm

El veterano piloto italiano Valentino Rossi anunció este jueves en un comunicado que ha dado positivo en un test de detección del covid-19 y que, por lo tanto, no podrá participar en el Gran Premio de Aragón de MotoGP el próximo fin de semana.

El nueve veces campeón del mundo, de 41 años, reveló en Twitter que se sometió este jueves a dos test PCR, el segundo de los cuales dio positivo.

«Lamento perderme el Gran Premio de Aragón», aseguró Rossi, que teme perderse la siguiente cita del campeonato, el 25 de octubre, también en el circuito Motorland.

«Desafortunadamente, esta mañana no me sentía bien al levantarme. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, por lo que llamé inmediatamente al médico», explicó en un comunicado Rossi.

Lea sobre: El colombiano Nairo Quintana no correrá más durante el 2020

Un primer «test PCR rápido resultó negativo, igual que el que me hice el martes».

«Pero el segundo, cuyos resultados me llegaron a las 16h00 (14h00 GMT) de esta tarde, fue desafortunadamente negativo», añadió Rossi.

El piloto insistió: «Estoy triste y enfadado porque hice todo lo posible por cumplir el protocolo y, pese a que el test del martes dio negativo, yo mismo me aislé a mi llegada de Le Mans».

«Sin embargo, las cosas son así y no puedo hacer nada por cambiar esta situación. Ahora seguiré las indicaciones médicas y espero poder estar bien lo más pronto posible», concluyó Rossi.

En un comunicado posterior, su escudería aseguró que «en su estancia en su domicilio entre el domingo 11 de octubre por la noche hasta hoy 15 de octubre, no ha estado en contacto con otras personas que estén ahora presentes en el Gran Premio de Aragón, incluidos el resto de pilotos, los miembros de su academia de pilotaje VR46 o del equipo Yamaha».

Con 58 puntos, a 57 del líder Fabio Quarteraro, el veterano piloto ocupa actualmente la 13ª posición de la clasificación del Mundial de MotoGP, con un tercer puesto como mejor resultado esta temporada (en la segunda carrera del año).

En las tres últimas pruebas no había podio puntuar.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Dia.

AFP