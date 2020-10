United Airlines gestiona el despido temporal de 13.000 empleados

octubre 1, 2020 - 11:19 am

La aerolínea estadounidense United Airlines ha anunciado que este jueves comenzará a gestionar el despido temporal de 13.000 empleados después de que los legisladores estadounidenses frustraran las negociaciones para un paquete nacional de ayuda por el coronavirus.

Este mismo miércoles, American Airlines informó de la cesantía temporal de 19.000 de sus empleados. Ambas aerolíneas aseguran estar listas para cambiar de rumbo si se llegara a un acuerdo sobre una ayuda adicional.

Los términos del llamado Programa de Apoyo a la Nómina, que fue aprobado por el Congreso en marzo y que expira este 1 de octubre, prohibía a las aerolíneas recortar empleos hasta este jueves. El programa fue diseñado para ayudar a las compañías aéreas a hacer frente a la reducción de las reservas antes de que se recupere la demanda, algo que, sin embargo, todavía no ha sucedido.

New: @united also moving ahead with 13,000 furloughs per employee message pic.twitter.com/e8CtqSBc7I