Una Luna Llena Azul iluminará Halloween por primera vez en 76 años

octubre 31, 2020 - 7:39 pm

Hoy la bóveda celeste presentará un nuevo espectáculo cósmico, la Luna esta en fase llena y estará de azul, por si fuera poco este fenómeno coincide con Halloween o la «Noche de Brujas», evento que no ocurría desde hace 76 años.

No conforme con esta coincidencia astronómica con una tradición de la cultura anglosajona que se ha expandido por el mundo, la Luna está en el grado 8 junto a Urano, que es el planeta Azul. 8 además, es la casa de Escorpio, dónde está el Sol.

Según los astrólogos ssta Luna manifiesta la energía de todo el año que viene. Y también es la energía que venimos sintiendo desde que Urano entró en Tauro en abril de 2018. El signo del Toro, rige la seguridad, el valor que nos damos y que damos a las cosas que poseemos. Es el signo de la tradición, de lo práctico. De la Belleza del Mundo, la Naturaleza, el dinero, los bienes. La Autoestima. Desde que Urano se mudó, todas estas cosas en nuestra vida han pedido un cambio.



Dice Howard Sasportas en su libro «Los Dioses del Cambio», que los acontecimientos en nuestra vida que nos fuerzan a cambiar, en realidad son un reflejo de los cambios internos que nos pide nuestro Ser Interior. La Humanidad también necesita un cambio. No es casualidad que en diciembre entremos en la Era de Acuario. Y que tengamos la conjunción Júpiter/Saturno y la cuadratura a Urano. Lo nuevo pide paso entre lo viejo.



Esta Luna, ocurre hoy que celebramos una tradición (una cosa muy de tauro). Pero en circunstancias raras, excéntricas debido a la Pandemia. Es algo nuevo. Además, celebramos sin celebrar. Las cosas pueden ser distintas y eso no significa que sean un desastre. Hay que tener la mente abierta.



Cómo el Sol va a estar en oposición, sentimos que el cambio nos viene impuesto (las restricciones). Y mucha gente no está de acuerdo (Mercurio cuadratura Saturno).



Pero quizás que recordemos la sabiduría de Escorpio: la Vida es una continua transformación. Cuanto antes aceptemos que lo nuevo quiere entrar en nuestra vida, menos malestar tendremos. Aunque también es cierto que luego de que Saturno le cortara los testículos a Urano, salieron las Furias.



Hoy que es Noche de Brujas, recordemos a quienes nos precedieron, a nuestros ancestros, nuestras raíces. Que mejor que ellos para entender que todo cambia.



Enraicémonos en la Tierra, pero mirando hacia las Estrellas.



¡Que tengas una linda Noche de Brujas!

Astrología en pantuflas