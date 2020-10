Un perrito volvió a casa tras caminar 50 kilómetros durante 26 días

octubre 27, 2020 - 5:02 pm

Más delgado, pero con alegría en los ojos, así regresó Dou Dou a casa tras una travesía de 26 días. Durante todo ese tiempo estuvo perdido.

¿Por qué estaba tan lejos de su hogar? Para entender la situación hay que trasladarse a Zhejiang, China , donde los propietarios de Dou Dou decidieron hacer un viaje para visitar a otros allegados en el campo.

En medio del paseo se detuvieron en una gasolinera a descansar. Desafortunadamente solo se percataron de que en la estación se había quedado la mascota cuando ya habían llegado a su destino.

Volvieron al cabo de unas horas, pero nadie dio razón del paradero de Dou Dou.

Durante casi un mes la familia Qiu no tuvo noticias del animal hasta que un día vieron a un perro callejero que llegaba a su casa. Estaba “sucio y demasiado demacrado”.

Sin embargo, cuando lo tuvieron más cerca, se dieron cuenta de que se trataba de Dou Dou y solo tuvieron amor para recibirlo, además de un baño y comida fresca.

“Además de estar más delgado que antes, seguía siendo el mismo. Sus ojos irradian luz”, dijo el propietario del perro que estuvo perdido 26 días y caminó unos 50 kilómetros hasta volver a casa, como reseñó Daily Mail .

