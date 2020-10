UE descarta pedido de la oposición venezolana sobre misión electoral

octubre 12, 2020 - 8:52 am

La Unión Europea (UE) descartó un pedido formulado por un frente opositor de Venezuela, de enviar a Caracas en diciembre al mismo equipo que observará las elecciones generales del próximo domingo en Bolivia, dijo este lunes una fuente diplomática.

Este mes la UE anunció que sin un aplazamiento de seis meses en las elecciones previstas para el 6 diciembre en Venezuela, no existen condiciones para el envío de una misión de observación electoral.

Ante esta situación, el grupo opositor Alianza Democrática pidió a la UE que envíe al grupo de expertos que observa las elecciones generales del domingo en Bolivia.

Una fuente de la UE confirmó a AFP que el bloque recibió una carta con el pedido firmada por el legislador venezolano José Gregorio Correa.

De acuerdo con esa fuente diplomática, «la política de la UE sobre Venezuela no ha cambiado: las condiciones no están dadas para que ocurra un proceso electoral libre, justo y democrático, y sin esas condiciones «la UE no puede considerar el envío de una misión de observación electoral».

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, llegó a enviar a Caracas a dos diplomáticos para sondear la posibilidad de que todas las partes acuerden un aplazamiento de cinco a seis meses en las elecciones legislativas de diciembre, como condición para que la UE envíe una misión.

Ante la negativa del gobierno en postergar esos comicios legislativos, la UE se mantuvo firme en la decisión no desplegar un equipo en Caracas.

AFP