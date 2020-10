Trump no se queda quieto y vuelve a tuitear para agradecer a sus fanáticos

octubre 4, 2020 - 4:05 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha estado quieto a pesar de que su condición en las primeras horas luego de diagnosticado el COVID-19, ha sido de cuidado y hasta «preocupante» llegaron a afirmar personas cercanas a su entorno.

Este domingo, hizo uso nuevamente de su red social Twitter, para agradecer a sus fanáticos y seguidores la atención y buenos deseos que le han ofrecido, durante su reposo por COVID-19.

I really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!