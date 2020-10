Trump comienza a experimentar "síntomas leves" de COVID-19

octubre 2, 2020 - 10:47 am

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comenzado a experimentar «síntomas leves» de covid-19 tras dar positivo por coronavirus este jueves junto con su esposa Melania Trump. El estado de salud del mandatario fue revelado este viernes por dos personas familiarizadas con el tema a medios locales.

Un funcionario de la Casa Blanca comunicó que el presidente de EE.UU. estaba trabajando desde la residencia. Además, otros funcionarios señalaron esta mañana que actualmente no hay planes para que el presidente se dirija a la nación.

Asimismo, se conoce que el vicepresidente, Mike Pence, dio negativo a las pruebas al igual que otros funcionarios cercanos. Mientras tanto, la hija del presidente, Ivanka, y su yerno, Jared Kushner, también dieron negativo a las pruebas realizadas el viernes por la mañana.

Por otra parte, las fuentes revelaron a The New York Times que el plan de tratamiento del presidente aún se estuvo discutiendo hasta el jueves por la noche. Además, también se estudió la posibilidad de un discurso nacional o una declaración grabada en video del mandatario para demostrar que continuaba trabajando y que las actividades del Gobierno no se han interrumpido.

El jueves, el presidente participó en una reunión de recaudación de fondos en un club de golf en Nueva Jersey, donde un asistente aseguró que Trump mantuvo contacto con aproximadamente 100 personas.

Al respecto, el gobernador del estado de Nueva Jersey, Philip Murphy, instó a los asistentes del evento a hacerse la prueba, tras mencionar que las autoridades estaban llevando a cabo el rastreo de contactos.

La pareja presidencial se sometió este jueves a una prueba de covid-19 tras confirmarse el diagnóstico positivo de una de las asesoras más cercanas del presidente, Hope Hicks. La mujer, de 31 años, viajó este martes a bordo del Air Force One rumbo a Cleveland (Ohio), donde Trump participó en el primer debate electoral con el candidato demócrata Joe Biden, y también voló este miércoles con el presidente a un mitin en Minnesota.

Durante el cara a cara, la asistente de Trump entró en la sala de debates sin cubrebocas y rechazó la mascarilla que le ofreció un médico de la Clínica Cleveland, que era coanfitrión del evento.

Trump fue visto por última vez por periodistas cuando regresó a la Casa Blanca el jueves por la noche y parecía gozar de buena salud. El mandatario estadounidense, de 74 años, se encuentra en el rango de edad con mayor riesgo de sufrir complicaciones.

La opinión del médico presidencial

El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, ha compartido un memorando del médico del presidente Trump, el doctor Sean P. Conley, quien asegura que el mandatario y su esposa «se encuentran ambos bien en este momento y planean quedarse en la Casa Blanca durante su convalecencia».

El doctor indicó que vigilará el estado del matrimonio en colaboración con el equipo médico de la Casa Blanca. Asimismo, declaró que espera que Trump pueda continuar «cumpliendo con sus funciones sin interrupciones mientras se recupera».

