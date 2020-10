Tony La Russa vuelve del retiro para dirigir a los Medias Blancas

octubre 29, 2020 - 3:45 pm

Tony La Russa, uno de los mánagers de béisbol más exitosos y miembro del Salón de la Fama, dirigirá a los Medias Blancas de Chicago a sus 76 años, anunció este jueves 29 de octubre la franquicia.

La Russa, quien se retiró como mánager tras liderar a los Cardenales de St. Louis al título de Serie Mundial de 2011, había ejercido desde entonces de asesor para algunos equipos de Grandes Ligas.

«Aunque recibí el interés de otros equipos para ser mánager desde que me retiré, esta oportunidad con los Medias Blancas reúne una serie de factores importantes que hacen que este sea el momento y el lugar adecuados», dijo La Russa en un comunicado.

«El talento en el campo es asombroso y la dirección deportiva (…) ha hecho todo lo necesario para crear una atmósfera de éxito a largo plazo. Todos esos factores se han alineado para hacer de esto una tremenda oportunidad», señaló La Russa, tres veces ganador de la Serie Mundial como mánager.

Tony La Russa, a member of baseball’s Hall of Fame, the third-winningest manager in baseball history, a three-time World Series champion and a four-time winner of the Manager of the Year Award, has been named the new manager of the Chicago White Sox. pic.twitter.com/RKP24rleHP