Tony Boza propone recuperar el salario, ahorros y prestaciones sociales al llegar a la AN en 2021

octubre 9, 2020 - 12:58 pm

La idea es iniciar con un salario de un petro (60 dólares) y llevarlo a seis o siete petros en 18 meses

Nacido en Tucupita, estado Delta Amacuro, pero criado en Maracaibo desde muy niño. Economista con larga experiencia, diputado del extinto Congreso de la Repúblic, desde 1993 a 1998 por Causa R, corredactor de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales durante el referido periodo. Además, Director General de la Alcaldía de Maracaibo, desde el año 2017 al 2020. Se trata de Tony Boza, quien culminó sus responsabilidades en la municipalidad de la capital zuliana para emprender una nueva cruzada política: alcanzar un curul en la nueva Asamblea Nacional (AN), la cual comenzará a legislar en 2021 durante 5 años.

Boza es candidato a la AN por el Circuito 7 de Maracaibo, y entre sus propuestas está la dignificación económica de los venezolanos, si llega a ser elegido diputado en los comicios del 6 de diciembre. Asegura que pondrá la recuperación del salario, los ahorros y las prestaciones sociales en la mesa de discusión del Parlamento, a partir del 5 de enero de 2021.

“Queremos llevar el debate de la economía a la nueva AN. Estamos proponiendo una línea de trabajo que vaya a recuperar el salario, el ahorro y las prestaciones sociales para reponer las capacidades del pueblo en términos económicos”, comentó Boza durante una entrevista a Noticia al Día.

Al mismo tiempo agregó: “Tenemos un salario pulverizado, el más bajo del mundo, producto del asedio… Al mismo tiempo reconoció que el Gobierno nacional ha cometido errores: “Yo creo que hay errores que ha cometido la revolución, yo soy uno que lo he dicho. Creo que el Banco Central de Venezuela (BCV) se equivocó cuando quitó el índice de precio nacional. Si tú quitas el índice, todo el sistema de precio se descompone”.

Indicó que para empezare la idea es asignar un sueldo mínimo de un petro, lo que es igual a 60 dólares, sin embargo, aclaró que la proyección es elevar el salario a unos seis o siete petros en un periodo de 18 meses.

El economista destacó que pese a las sanciones financieras de Estados Unidos y otros países a Venezuela, es posible mejorar la calidad de vida de los venezolanos en términos económicos, ya que, a su juicio, el petro está avalado por el petróleo, el oro y otros recursos naturales de Venezuela.

“La idea central de este esquema de recuperación, es el petro porque tiene respaldo. Hay que irlo alineando… Debemos legislar para que todo el sistema bancario público, privado y comercial tenga toda una plataforma de procesamientos de las criptomonedas. El petro no se devalúa porque está amarrado al oro, el petróleo y otros recursos”, explicó Boza.

Precisó que Venezuela está apegada al derecho internacional y se defenderá de las sanciones con la Ley Antibloqueo.

Finalmente, cuestionó a la actual AN por no contribuir con la solución de la crisis eléctrica. “El año pasado el Banco de Desarrollo de América Latina estuvo a punto de otorgar un crédito para resolver la crisis eléctrica pero no fue avalada por la actual AN, argumentando que el Estado no debía endeudarse más, pero la CAF no es un banco, y como tal actúa como un organismo de apoyo. Los créditos de la CAF son créditos bandos con 15 años para pagar, cinco años de gracia, con intereses muy bajos”.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día