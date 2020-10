"Tengo 24 horas haciendo cola para surtir gasolina": Continúa el martirio

octubre 19, 2020 - 1:44 pm

Aunque el esquema para surtir gasolina se mantiene por número de placa, continúa el calvario de los marabinos para poder llenar sus tanques.

Este lunes 19 de octubre, Noticia al Día recorrió varias estaciones de servicio y las bombas que están abiertas tienen colas interminables. Las gandolas siguen llegando con retrasos y los testimonios de la gente son desgarradores.

Bombas como El Stud, Loco Lindo y la del Hospital de Niños comenzaron a surtir pasadas las 10: 00 a.m. y muchos de los conductores denunciaron que tienen un día haciendo cola para poder surtir y aseguran que el sistema está lento.

José Caridad explicó que se puso en la cola desde las 9:00 a, del domingo y la gandola llegó pasada las 10:00 am de este lunes. «No queremos más estas colas, estamos desgastados y cansados de este martirio por 30 litros de gasolina que es lo que puedes surtir; las autoridades deben buscar una manera de acabar con esto».

Antonio Cova, también se encontraba en la cola y manifestó que en las horas que tienen que pasar en la cola para llenar sus tanques se les está yendo la poca salud que tienen. » Esto es una guillotina, no duermes bien, no comes bien, no descansas y además tienes que aguantar para hacer tus necesidades y eso te deteriora la salud».

Maribel Montero, acompaña a su esposo en la cola y contó que su piel se ha manchado de tanto aguantar sol. «Yo no dejo solo a mi esposo porque me da temor que le vaya a pasar algo en una de estas colas y por tanto aguantar sol, mi piel se ha manchado, mira mis brazos y mi cara. esto afecta la salud y nadie nos da los medicamentos que es lo peor», sentenció.

Pedro Sulbarán, denunció además que siguen las colas VIP aunque no lo crean. «Tienes que ver las camionetas de alta gama como las Super Duty, las Fortuner como pasan y les llenan los tanques de manera depravada», refirió.

Ernestina García

Noticia al Día