«Tenemos una banca que está en modo sobrevivencia»: Ecoanalítica

Este miércoles 7 de octubre en una entrevista para Reporte ya, Asdrúbal Oiveros, economista. Socio – Director de Ecoanalítica, empresa líder en el análisis de entorno macroeconómico habló sobre la agenda económica y dijo que en la actualidad en Venezuela «Tenemos una banca que está en modo sobrevivencia».

Aunque la banca luce sólida y responsable, según el experto, «la banca funciona con la política que ha aplicado el gobierno es una de contención e inflación ha sido sustentada en sacrificar el Sistema Financiero, en achicar el sistema financiero porque unos de los pilares de esa política es restricción de liquidez a través de encaje legal que ha provocado en reducción brutal del tamaño de nuestro sistema financiero que es el más pequeño de América Latina».

«Todo el peso ha caído sobre el sistema financiero, prácticamente perdió su rol como actor de intermediación que es el rol que tiene la banca en los países entre quien tiene poco recursos con los que más tienen a través del crédito».

«Eso es un reto enorme a futuro para la banca que necesita Venezuela y también algunos cambios como el uso de otras monedas como está entrando el país que es una especie de supervivencia», explicó Oliveros.

«Esta ocurriendo un proceso de pago importante en el país. La dolarización de Venezuela no es formal, nació desde los ciudadanos como mecanismo de protección frente a la hiperinflación».

En el proceso de dolarización no es formal y tiene varios grados, la banca se mantuvo al margen de la banca muy ineficiente que no existen en el mundo principalmente con el efectivo, billetes deteriorados y ahora la banca empieza a entrar y facilitar esas transacciones.

«Todavía no podemos hablar de intermediación de créditos con el mecanismo, pero si puede ayudar a facilitar transacciones. Ese proceso está ocurriendo y ya no vas a devolver el mercado porque no te dan vuelto o que tienes que comprar un caramelito para que te den las cuentas».

El proceso es gradual en los bancos, unos van más rápidos que otros, algunos vienen con innovación y tecnología, Por lo pronto vas a poder depositar parte de los dólares y estos se convertirán automáticamente en bolívares y as a poder hacer pagos en el mismo banco lo que le dará otra cara a los bancos en Venezuela», dijo Oliveros.

«La política de contención de inflación ha llevado a una reducción radical del sistema financiero. Estamos viendo una banca en modo de sobrevivencia»

Se refirió a que «La banca entra ahora como actor para facilitar transacciones en dólares» aseguró.

«Ese proceso va ser paralelo a que le gobierno también va a emitir bolívares», concluyó.

Para Oliveros el estado también ha estado al margen de estos cambios, recalcó que las transacciones que se hacen en el país en dólares se hacen en efectivo y advirtió que hay que prepararse porque el estado al ver los dólares que están en los bancos tendrá que hacer los cobros de impuestos en dólares», dijo.

