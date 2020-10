Temblor de 5.3 cerca de Santa Cruz sacude a Puerto Rico

octubre 7, 2020 - 4:53 pm

Un sismo de magnitud 5.3 cerca de la isla de Santa Cruz sacudió el país esta tarde, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico.

El movimiento de tierra, que preliminarmente era de 5.2, ocurrió a eso de las 2:24 p.m. y tuvo una profundidad de 6 kilómetros. No hay aviso de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

El director de la Red Sísmica, Víctor Huérfano, precisó a El Nuevo Día que el temblor se sintió en varios municipios del este como Vieques, Culebra, Fajardo y Humacao. Igualmente, pueblos de la zona metropolitana y el interior reportaron que sintieron el temblor.

Cuestionado sobre si la isla podría sentir réplicas, Huérfano indicó que, aunque sí se registrarán otros eventos menores, se sentirán, con mayor probabilidad, en la isla municipio de Vieques.

“Sí podemos esperar réplicas, pero serán en la zona (cerca de Santa Cruz). Van a haber réplicas en la zona de Santa Cruz, San Tomás y tal vez Vieques, pero de ahí a que se sientan en la zona oeste, difícil», aseguró.

Asimismo, Huérfano recordó que en la región donde está ubicado Puerto Rico interactúan diversas placas tectónicas que presentan fallas y recalcó que este temblor no está relacionado con la secuencia sísmica que afecta a la zona suroeste de Puerto Rico desde finales de 2019.

“Regionalmente tenemos la interacción de las placas mayores, eso es lo que domina la placa tectónica de nuestra zona. Ahora, lo que tenemos es el suroeste de Puerto Rico es diferente. Lo que estamos viendo en Islas Vírgenes, si bien tiene la mecánica y fuente de estos movimientos en las placas mayores, son respuestas diferentes. Cada región es particular», estableció.

Ante esto, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo que se mantiene en comunicación con el personal de respuesta a emergencias para atender cualquier evenatualidad.

“En comunicación con Nino Correa y el equipo de respuesta ante el reciente temblor en Puerto Rico. Al momento, no se reportan daños en hospitales. Continuamos verificando las estructuras y que todos están a salvo», sostuvo la ejecutiva municipal que se encuentra fuera de la isla en un viaje oficial.

Por su parte, el alcalde de la isla municipio de Vieques, Víctor Emeric, indicó a El Nuevo Día que, al momento, no han recibido llamadas de ciudadanos reportando daños en sus residencias.

“Acá en la Casa Alcaldía lo que sentimos fue un leve remezón. Yo estaba sentado en mi escritorio y la silla se meneó un poco, pero no ocurrió nada más. Mis empleados también sintieron el remezón, pero no fue de que temblara el edificio o que los cuadros se cayeron. Al momento no hemos recibido llamadas de personas alarmadas o que reportaron daños”, indicó Emeric vía telefónica.

Mientras, Huérfano recordó que los puertorriqueños debemos reforzar nuestros planes de emergencia y continuar creando una conciencia sísmica para responder con efectividad ante un sismo.

“Por nuestra ubicación geográfica, estamos expuestos a este tipo de eventos. Es una situación natural que no podemos controlar, tenemos que tener las medidas de prevención y mitigación porque es una situación que nos puede afectar en cualquier momento. Al estar cerca de estas zonas de fallas, en el caso nuestro la Trinchera de Puerto Rico, en el caso de las Antillas Menores al Arco de las Antillas Menores, pues eso causa que tengamos que tener planes de contingencia para lidiar con temblores», acotó.

El Nuevo Día