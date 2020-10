«Te agradezco, madre»: Emotivo homenaje a una guerrera

octubre 16, 2020 - 10:43 am

La palabra “agradecer” según la Rae significa:

1.Dar las gracias por un beneficio recibido.

2. Corresponder a un cuidado o una atención recibidos.

No concuerdo con la Rae, la palabra no tiene un significado exacto cuando se trata de ella.

Nací un día de suerte a principio de semana, por esa razón me llamaste tu bendición, tu salvación, tu segunda oportunidad. No hubo día de mi vida que no me hicieras sentir así tan cálido era tu regazo, tan fuerte eran tus brazos, jamás sentí la frialdad de la soledad que muchos tienen la mala suerte de conocer.

Aún en momentos donde mi temperamento rompió tu corazón, siempre estuviste para mí; cuando caí la primera vez me dijiste “ojalá pudiera cambiar mi corazón con el tuyo para que no sufras” a lo mejor tu no inventaste esa frase o talvez suene cliché, pero fue el sentimiento que me mostraste que me marcó de por vida y me impulsó a tomar las riendas de mi vida y ser fuerte. Ya no me verías caer ni llorar nunca más eso fue algo que prometí por amor a ti, por que hacerte sentir mal a ti me destruía a mí también.

Era ella quien conocía mis verdaderas fortalezas, creía más en mí y en mi capacidad que yo misma, cada logro, cada cosa bien hecha, cada batalla que superé era nueva para mí, el ser fuerte me sorprendía a veces, tú eras tan serena en esos momentos porque siempre confiabas en que era mi naturaleza ser grande.

“Nunca debes mostrar debilidad a la vista de los demás, mantén una sonrisa y buena presencia sin importar la situación y jamás dejes de ser cortés”. Esa era justamente mi religión amarte te queda pequeña, mi mejor amiga.

Me hiciste creer que había más persona como tú en el mundo que tonta fui.

Te marchaste muy temprano, siempre madrugadora como estabas acostumbrada, en ese instante sentí el llegado, sentí todo lo que se avecinaba a mi vida y que no estarías ahí para darme la respuestas o el consuelo para que yo encuentre, pensé lo injusto que había sido tu paso por el mundo tan buena tan servicial tan ejemplo y te fuiste así sin más, pensé en dejar mi vida en puntos suspensivos, pero tus recuerdos colmaban mi mente y lo que querías para mí, tu manera de afrontar la situación.

Las veces que estuviste rota y sin embargo tu sonrisa nunca se borró de tu cara me hicieron levantarme no podía rendirme por tu ausencia debía seguir para que el día en que te volviera a encontrar yo pudiese darte todos los logros que conseguí aun sin tu compañía me sigues enseñando sigo aprendiendo de ti.

Es difícil acostumbrarse a tu ausencia, realmente siento que jamás me acostumbrare, pero sé que algún día podré lidiar con ella y contar tu legado con lo que me convertí en el futuro sé que me creerán ya que todo fue Gracias a ti.

PERFIL DE UNA GUERRERA

ROSA YNES PEREIRA GUERRERO

17.01.1964

T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN – 2002

LICENCIATURA EN CONTADURIA -2018

PORFESORA DE INFORMATICA, CALCULO, DISEÑO GRAFICO



MADRE, AMIGA, PROFESORA, CRISTIANA, EJEMPLO…