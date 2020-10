octubre 23, 2020 - 2:20 pm

El primer vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello, en el encuentro de Comandos de campaña en el estado Monagas este viernes 22 de octubre, dijo que sus contrincantes «subestiman al pueblo que ha resistido en las peores circunstancias».

Cabello acompañó a su esposa Marlene quien es también candidata a la Asamblea Nacional por esa entidad. «Teníamos bastante tiempo sin una actividad política y debía comenzar por mi amada Monagas», dijo.

«Estamos obligados a salir a darle una paliza a los vende Patria, aquellos que han decidido entregar las riquezas y el destino de nuestros hijos al imperialismo norteamericano», refirió.

Diodado Cabello recalcó que «Una sola ley aprobaron en la AN en estos 5 años» y recordó que «Chávez se puso al frente de estas batallas antiimperialistas por eso el pueblo lo reconoce como el máximo líder».

«Los revolucionarios no le tenemos miedo al imperialismo, porque nuestra lucha no es contra Juanito Alimaña, no, no, la lucha es con el gobierno de los Estados Unidos y eso hay que repetirlo todos los días», explicó.

«No nos vamos a rendir, estamos obligados a seguir luchando ¡Pongamos el alma en todo! El 5 de enero el pueblo regresará a la AN junto a Chávez y Bolívar» refirió.

