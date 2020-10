Sthefany Gutiérrez reveló a Osmel Sousa que la llamaban prepago en el Miss Venezuela

octubre 13, 2020 - 5:07 pm

La Miss Venezuela 2017 Sthefany Gutiérrez reveló, en una entrevista con el Zar de la belleza Osmel Sousa, el apodo ofensivo con el que supuestamente se refería el comité del Miss Venezuela hacia su persona, reseña la revista Ronda.

La modelo rompió el silencio y en la conversación comentó el presunto abuso que sufrió durante su gestión en el reinado, pues destapó que la junta del templete criollo la llamaron “prepago”.

“No solo fue la destitución, fue también humillaciones, maltrato psicológico, siempre se referían a mí como «tú eres lo que dicen las noticias, una prepago, así se referían a mí »”, comentó la modelo.

Además, añadió que el comité también planeó desprestigiarla en el Miss Universo: “Y si conocí eso de la institución y por eso me comunique con alguien que tenía que ver con el Miss Universo, estaba nerviosa, desesperada y también hablé con Keysi quien en ese tiempo había ido al Miss Universo New York y ella me contó que si se estaban encargando de desprestigiarme y mal poniéndome ante la organización del Miss Universo”.

Importante mencionar, que el año pasado el missologo aseguró que intentaron sabotear la actuación de la beldad criolla en el concurso universal, en el que quedó como segunda finalista.

“Esa fue mi última Miss Venezuela que quisieron boicotearla también, pero no pudieron. Me encontré en Argentina con uno que maneja esas páginas de misses y me dijo: ‘sabes que de Venezuela me llamaron fulano y fulano para que hablara mal de Sthefany para ver si la rechazaban para el Miss Universo”, contó Sousa.

